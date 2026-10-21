Valle Salvaje regresa a La 1 con un capítulo ambientado en el siglo XIX en Asturias, el jueves 22 de octubre de 2026, en el que el plan de Enriqueta avanza y las tensiones entre personajes escalan.

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Qué pasará en Valle Salvaje el jueves 22 de octubre

En el capítulo, Enriqueta reúne a Victoria y Mercedes y les asegura que, aunque sabe que ambas han discutido, deben arreglarse por su propio bien para alcanzar su objetivo: casarse con José Luis.

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Mientras tanto, Hernando cruza todos los límites y se presenta ante Luisa para amenazarla. Le deja claro que no va a tolerar lo que José Luis ha tolerado con ella, y el enfrentamiento pondrá a Luisa ante una prueba directa.

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En paralelo, Braulio decide armarse de valor y le pide a Manuela que se case con él. Le promete que pasará el resto de sus vidas intentando hacerla dichosa y asegura que no se arrepentirá.

Bárbara conversa con Matilde y le reconoce que cree que ha estado más pendiente de Genaro y de ella misma que del pequeño Lucas. También se arrepiente de no haber sabido responder a lo que Adriana esperaba de ella. Después, Atanasio confirma a Matilde que ha descubierto algo sobre Genaro y que no es quien decía ser.

En otra línea, Victoria pregunta a Mercedes si está de su lado o si deberá enfrentarse a José Luis a solas. A continuación, Mercedes pone a José Luis entre la espada y la pared para lograr que se case con Enriqueta.

Finalmente, Rafael deja claro a su padre que no permitirá que el cura le dé la extremaunción a Lucas. Si el padre Vidal oficia una misa, lo aceptará, pero no dejará que pase por la puerta de su habitación. Más tarde, Rafael confiesa a Rosalía que lo que siente por su hijo es más fuerte que lo que sentía por Adriana, por su madre y por su hermano Julio, y que si el niño se muere, se irá con él.

Además, la emisión de La 1 sufrirá un parón en su cita diaria con la retransmisión de los Premios Princesa de Asturias, lo que también hará que La Promesa desaparezca de la programación de tarde.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

El capítulo 510 de Valle Salvaje se emite el jueves 22 de octubre a las 17:45 en La 1.

Fuente: avance publicado por El Televisero. Horario de emisión: parrilla de La 1 del jueves 22 de octubre, consultada en FormulaTV.

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