El santoral católico celebra hoy, 22 de octubre, a San Juan Pablo II, papa. La Iglesia recuerda a Karol Józef Wojtyła, que fue elegido papa el 16 de octubre de 1978 y murió en Roma en 2005.

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Jueves 22 de octubre, la conmemoración trae al primer plano la figura de un pontífice con una intensa actividad pastoral y apostólica internacional. En el ámbito doctrinal, se le asocia especialmente con la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica.

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San Juan Pablo II

Karol Józef Wojtyła nació en Wadowice, Polonia. Su elección como papa tuvo lugar el 16 de octubre de 1978. Durante su pontificado, desarrolló una extensa actividad pastoral y apostólica internacional, con presencia en numerosos encuentros y acciones de alcance global.

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Entre los hitos que más se citan de su ministerio está la promulgación, entre otras obras, del Catecismo de la Iglesia Católica. Este documento recoge la enseñanza de la fe y sirve como referencia de la doctrina en la vida de la Iglesia.

Su muerte se produjo en Roma, en 2005. La fecha del 22 de octubre es un momento para volver a su figura y a su dedicación al anuncio del Evangelio, tanto en la vida pastoral como en el impulso a la formación de los fieles.

Otros santos que se celebran el 22 de octubre

San Marcos de Jerusalén : obispo, primer obispo de origen gentil que dirigió la Iglesia de Jerusalén.

: obispo, primer obispo de origen gentil que dirigió la Iglesia de Jerusalén. San Abercio de Hierápolis : obispo de Hierápolis (Frigia, actual Turquía ), recordado como peregrino y evangelizador.

: obispo de (Frigia, actual ), recordado como peregrino y evangelizador. Santos Felipe y Ermete : mártires; Felipe, obispo, y Ermete, diácono, sufrieron el martirio tras negarse a entregar vasos sagrados y libros durante la persecución de Diocleciano .

: mártires; Felipe, obispo, y Ermete, diácono, sufrieron el martirio tras negarse a entregar vasos sagrados y libros durante la persecución de . San Malón de Rouen : obispo de Rouen (actual Francia ), venerado como uno de los primeros evangelizadores y organizadores de la Iglesia local según la tradición.

: obispo de (actual ), venerado como uno de los primeros evangelizadores y organizadores de la Iglesia local según la tradición. San Valerio de Langres : diácono y mártir de la Iglesia de Langres (Galia), que murió a manos de paganos.

: diácono y mártir de la Iglesia de (Galia), que murió a manos de paganos. San Lupencio de Chalons : abad; murió decapitado tras sufrir persecuciones y acusaciones injustas.

: abad; murió decapitado tras sufrir persecuciones y acusaciones injustas. San Leotadio de Auch : obispo venerado en Auch (antigua Aquitania , actual Francia ).

: obispo venerado en (antigua , actual ). San Moderano de Berceto : abad; antiguo obispo de Rennes que más tarde llevó vida monástica en Berceto .

: abad; antiguo obispo de que más tarde llevó vida monástica en . San Benito de Massérac : eremita venerado en Bretaña (actual Francia ), asociado a la vida de retiro y oración.

: eremita venerado en (actual ), asociado a la vida de retiro y oración. San Donato Scoto: obispo; religioso de origen irlandés que llegó como peregrino a Italia y fue elegido obispo de Fiesole.

Significado litúrgico

En este 22 de octubre se unen la memoria de un papa contemporáneo, San Juan Pablo II, y una serie de figuras antiguas vinculadas a la vida episcopal, a la vida monástica y al martirio. La jornada invita a situar el seguimiento de Cristo en distintos caminos: la enseñanza doctrinal, la organización de comunidades cristianas y la fidelidad en tiempos de persecución, con fe vivida en la historia de la Iglesia.

Fuente: santoral católico de la página del día en Wikipedia.

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