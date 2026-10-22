1859, España declara la guerra a Marruecos tras incidentes fronterizos vinculados al territorio ceutí.

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1859: España declara la guerra a Marruecos

Durante meses se habían sucedido incidentes en la frontera de Ceuta, especialmente alrededor de obras y puestos españoles del Campo Exterior. Ese contexto se encuadra en la relación con el Campo Exterior, la Guerra de África, las nuevas comunicaciones y la modernización de servicios, que cambiaron progresivamente la escala de la ciudad. El 22 de octubre de 1859 España declaró formalmente la guerra a Marruecos. La guerra terminó en 1860 tras las victorias españolas y la batalla de Wad-Ras, y el tratado de paz amplió el territorio ceutí y estableció una nueva línea fronteriza.

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Fuente: Ceuta Turismo, «España declara la guerra a Marruecos», que toma como referencia «Patrimonio Cultural de Ceuta».

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Fuente de las efemérides generales: Wikipedia, efemérides del 22 de octubre.

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