La tensión y las sorpresas se acumulan en el capítulo que Antena 3 emite el jueves 22 de octubre de 2026 de Sueños de Libertad, con giros que pueden alterar el rumbo de varios personajes. En la Toledo de los años 50, las decisiones y las propuestas generan nuevas dudas y cambios.

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Qué pasará en Sueños de Libertad el jueves 22 de octubre

Digna y Damián unirán fuerzas para hacerle una propuesta a Begoña. El avance deja en el aire cómo reaccionará ella ante esta oferta inesperada y qué consecuencias terminará provocando para los implicados.

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Mientras tanto, Eduardo perderá la paciencia con Manuela y protagonizará un nuevo enfrentamiento. Esta situación, según se plantea en el avance, podría complicar aún más la relación entre ambos.

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En otro frente, Bianca sorprenderá a Fina con una propuesta que nadie esperaba. El movimiento abre la posibilidad de una nueva etapa entre ambas, al tiempo que despierta dudas y emociones.

También aparecen noticias que alteran el estado de algunos protagonistas: Damián recibirá una llamada que le dejará profundamente preocupado. Las informaciones que escuche podrían tener repercusiones importantes.

Además, Tasio volverá a cometer un error que podría traerle serios problemas. Por su parte, Tomás tendrá que tomar una decisión definitiva sobre la venta de la casa a Salva. La elección que haga marcará el desarrollo de los próximos acontecimientos y las sorpresas que esperan a los protagonistas.

El capítulo del jueves 22 de octubre de 2026 combina propuestas, choques y decisiones que pueden cambiarlo todo en la saga familiar perfumera.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

El capítulo 674 de Sueños de Libertad se emite el jueves 22 de octubre a las 15:45 en Antena 3.

Fuente: avance publicado por Diez Minutos. Horario de emisión: parrilla de Antena 3 del jueves 22 de octubre, consultada en FormulaTV.

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