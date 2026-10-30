Antena 3 Noticias 2 fue lo más visto de la televisión ayer, jueves 29 de octubre, con el 19,3 % de cuota de pantalla y 2.315.000 espectadores de media. Se emitió en Antena 3 a las 21:04.
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Los programas más vistos del prime time
- El Hormiguero (Melody) (Antena 3): 14,8 % de cuota y 1.738.000 espectadores
- Horizonte: Avance (Cuatro): 13,7 % de cuota y 1.629.000 espectadores
- Horizonte (Cuatro): 15,6 % de cuota y 1.052.000 espectadores
- Supervivientes All Stars Express (Telecinco): 8,9 % de cuota y 1.043.000 espectadores
- Supervivientes All Stars (Telecinco): 16,9 % de cuota y 912.000 espectadores
- Entre Tierras (Antena 3): 11,1 % de cuota y 842.000 espectadores
- Malas Lenguas Noche (La 1): 8,4 % de cuota y 703.000 espectadores
- El Intermedio (laSexta): 5,9 % de cuota y 703.000 espectadores
- D.Reg(Cifras y Letras) (La 2): 4,4 % de cuota y 542.000 espectadores
- D.Reg(Cifras y Letras) (La 2): 4 % de cuota y 496.000 espectadores
Ranking de cadenas del jueves
Antena 3 fue la cadena más vista del día, con el 14,3 % de cuota de pantalla.
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
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- Antena 3: 14,3 %
- La 1: 12,6 %
- Temáticas de pago: 10 %
- Telecinco: 9,8 %
- Cuatro: 9,6 %
- Autonómicas (FORTA): 8,7 %
- laSexta: 5,5 %
- La 2: 3,2 %
Fuente: Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media).
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