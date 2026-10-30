El público de Telecinco ha salvado a Omar Sánchez con un 73,2 % de los votos, el porcentaje más alto registrado en la presente edición del reality

La octava entrega de ‘Supervivientes All Stars 2026’ ha resuelto una de las ceremonias de expulsión más determinantes de la edición. El duelo definitivo entre Omar Sánchez y Arkano se ha saldado con la eliminación del rapero alicantino, quien abandona el concurso tras medirse ante el criterio de los espectadores. En una votación que ha registrado un respaldo sin precedentes en la presente temporada, la audiencia ha decidido la continuidad de Omar Sánchez con un 73,2 % de los apoyos expresados a través de la aplicación oficial de Mediaset Infinity, frente al 26,8 % de las votaciones reunidas por su rival. La gala, que ha iniciado su emisión este jueves 29 de octubre con el pésame institucional de los presentadores Jorge Javier Vázquez y María Lamela ante el trágico accidente de trenes acontecido en Urda (Toledo), enmarca el avance del formato hacia su recta final en Telecinco.

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La resolución del duelo definitivo entre Omar Sánchez y Arkano

El proceso de eliminación ha mantenido la máxima expectación en las últimas cuarenta y ocho horas. La nómina original de nominados se completaba con la presencia de Asraf Beno, quien logró la salvación en la gala previa de ‘Tierra de Nadie’. La libranza del marido de Isa Pantoja —quien además se ha reincorporado al grupo tras haber sido evacuado temporalmente debido a una infección— constata su posición entre las preferencias del público. Con esta salvación, la votación quedó circunscrita a un enfrentamiento directo entre el deportista canario y el artista alicantino.

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Una vez cerrada la votación en la plataforma digital, el presentador Jorge Javier Vázquez ha sido el encargado de comunicar el resultado desde el plató. El porcentaje alcanzado por Omar Sánchez se sitúa como el más holgado de cuantas votaciones se han dirimido en la presente entrega de la versión de leyendas del formato. El rotundo veredicto ha dictaminado la continuidad de Sánchez en la playa y ha puesto punto final a la permanencia de Arkano en la competición aventurera.

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El concurso entra en su recta final en Telecinco

Con la marcha de Arkano, la nómina de concursantes en Honduras se reduce de forma sustancial en un tramo clave para la resolución de ‘Supervivientes All Stars 3’. El desarrollo de la novena entrega mantiene la exigencia sobre los supervivientes restantes, quienes afrontan las últimas etapas de la convivencia y de las pruebas en la playa tras la salida del rapero. El programa prosigue de este modo con su calendario de emisiones habitual en el horario nocturno de Telecinco.