Telecinco modifica la escaleta del programa ante la situación del periodista Raúl Triguero, afectado por el accidente ferroviario en Urda mientras se trasladaba a Andalucía

El programa ‘De Viernes’ ha hecho pública la lista de invitadas que acudirán este viernes 30 de octubre al plató del espacio de Telecinco. La entrega contará con la presencia estelar de Silvia Bronchalo, que acude por primera vez a un plató de televisión, y de la modelo Verónica Hidalgo. Por contra, la entrevista prevista a Amador Mohedano ha quedado prorrogada. Esta decisión se produce tras conocerse que el reportero encargado de realizar la grabación en Andalucía, Raúl Triguero, viajaba a bordo de uno de los trenes accidentados este miércoles en Urda (Toledo) y consta como desaparecido según su entorno cercano.

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Las declaraciones de Silvia Bronchalo y el testimonio de Verónica Hidalgo

Tras ser la gran protagonista del scoop emitido la semana pasada, Silvia Bronchalo se sentará de forma presencial en el plató de ‘De Viernes’ para abordar las cuestiones pendientes tras sus últimas intervenciones públicas. Durante su entrevista con el equipo conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona, junto con el grupo habitual de colaboradores, responderá a las críticas de quienes la acusan de haber abandonado a su hijo Daniel Sancho en prisión. Asimismo, la invitada aclarará las informaciones sobre las posibles acciones legales que su exmarido, Rodolfo Sancho, estaría estudiando emprender en su contra tras sus recientes palabras. Bronchalo contestará también si ha tenido contacto con su hijo tras la emisión del scoop, si teme terminar ante los tribunales y si prevé promover algún tipo de acercamiento con la familia de Edwin Arrieta.

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Por su parte, la segunda invitada de la noche será Verónica Hidalgo, Miss España 2005. La modelo abordará la difícil etapa personal que atraviesa siete meses después del ingreso en prisión de su marido, quien se encuentra investigado por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales. Durante el programa, Hidalgo se pronunciará sobre las noticias que apuntan al hallazgo en su domicilio de 11.000 euros en metálico, relojes de alta gama y más de un kilo de hachís guardado en el congelador durante un registro policial. Del mismo modo, responderá a las especulaciones referentes a su supuesta implicación en los hechos, tras haber manifestado la necesidad de requerir ayuda económica para salir adelante, mientras continúa defendiendo la inocencia de su pareja con quien afirma mantener contacto telefónico diario.

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Ajustes en la escaleta, el equipo de colaboradores y la actualidad de ‘Supervivientes’

La entrevista que tenía previsto grabar el periodista Raúl Triguero con Amador Mohedano en tierras andaluzas ha sido pospuesta formalmente. Las informaciones confirmadas por personas de su entorno a Lecturas señalan que el reportero figuraba entre los pasajeros del convoy afectado por la catástrofe ferroviaria de Toledo y continúa en paradero desconocido. Por esta razón, el testimonio del hermano de Rocío Jurado no se ofrecerá este viernes en la pantalla de Telecinco.

Quien sí estará en el plató de ‘De Viernes’ este 30 de octubre es la cantante Rosario Mohedano. Chayo participará como colaboradora en la mesa dedicada al análisis de la actualidad de ‘Supervivientes All Stars’, compartiendo debate con Beatriz Trapote, María Jesús Ruiz, Yulen Pereira y Sebas Gallego. La intervención de la artista se produce poco después de que su madre, Rosa Benito, causara sorpresa el pasado martes al anunciar públicamente su posible retirada del medio televisivo.