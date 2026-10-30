El tenista español busca las semifinales frente al estadounidense, hoy a partir de las 15:30 horas.

Carlos Alcaraz se encuentra ya instalado en los cuartos de final del Open 500 de Viena tras superar en la ronda previa al georgiano Nikoloz Basilashvili. En esta nueva eliminatoria de la cita austriaca, el jugador murciano se enfrentará al estadounidense Tommy Paul, número catorce de las listas a sus 29 años de edad. El choque supone un nuevo capítulo en el historial entre ambos tenistas, en el que el estadounidense ya sabe lo que es imponerse al español al haber logrado la victoria en dos de los nueve enfrentamientos directos que han disputado hasta la fecha.

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A pesar de esos dos antecedentes favorables al americano, Alcaraz se ha apuntado los seis últimos precedentes disputados entre ambos. Para encontrar la victoria más reciente de Paul frente al tenista de El Palmar es necesario remontarse a la eliminatoria de cuartos de final del Masters 1000 de Canadá, celebrada en el año 2023. Por su parte, el jugador estadounidense certificó su billete para la antepenúltima ronda del torneo de Viena tras vencer con suficiencia al italiano Luciano Darderi mediante un resultado de doble 6-1. Paul ocupa actualmente la decimotercera posición en la Race 2026 con 2.725 puntos, manteniendo opciones matemáticas de clasificarse para una de las cinco plazas restantes de las ATP Finals de Turín, fijadas del 15 al 22 de noviembre.

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Horario de los cuartos de final del torneo de Viena

El encuentro correspondiente a los cuartos de final del torneo de Viena se disputará este viernes 30 de octubre sobre la pista central del recinto Marx Halle, ubicado en la capital austriaca. El partido ha sido programado en el segundo turno de la jornada de la pista central, por lo que su inicio se prevé hacia las 15:30 horas.

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La cita deportiva medirá las opciones del jugador murciano de seguir avanzando en el cuadro frente a un oponente que llega tras resolver con rapidez su anterior cruce ante Darderi y con el objetivo de seguir sumando puntos de cara al torneo de maestros de Turín.

Dónde ver en televisión y online el partido de cuartos de Viena

La retransmisión televisiva y en plataforma online de los cuartos de final del torneo de Viena se podrá seguir en directo a través de Movistar+. La plataforma de televisión de pago ostenta los derechos de emisión de la competición austriaca en exclusiva para el territorio español.