El 30 de octubre de 1919, Santiago González Tablas cesó en el mando accidental del Grupo de Regulares de Ceuta nº 3.

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1919: González Tablas cesa en el mando de Regulares de Ceuta nº 3

El cese se produjo al reincorporarse Emilio Canis Martínez, jefe titular del grupo. Tras entregar el mando, González Tablas debía incorporarse a su nuevo destino en el Regimiento de Infantería Cuenca nº 27.

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Fuente: Ceuta Turismo, «González Tablas cesa en el mando de Regulares de Ceuta nº 3», que toma como referencia «El Faro de Ceuta · Centenario de la muerte de González Tablas (III)».

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Otras efemérides del 30 de octubre

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Fuente de las efemérides generales: Wikipedia, efemérides del 30 de octubre.

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