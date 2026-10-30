El 30 de octubre de 1919, Santiago González Tablas cesó en el mando accidental del Grupo de Regulares de Ceuta nº 3.
Lee tambien: Audiencias TV, 29 de octubre: lo más visto y el ranking
1919: González Tablas cesa en el mando de Regulares de Ceuta nº 3
El cese se produjo al reincorporarse Emilio Canis Martínez, jefe titular del grupo. Tras entregar el mando, González Tablas debía incorporarse a su nuevo destino en el Regimiento de Infantería Cuenca nº 27.
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.
Fuente: Ceuta Turismo, «González Tablas cesa en el mando de Regulares de Ceuta nº 3», que toma como referencia «El Faro de Ceuta · Centenario de la muerte de González Tablas (III)».
Lee tambien: Estrenos en streaming: qué ver del 30 de octubre al 6 de noviembre
Otras efemérides del 30 de octubre
2022: Patronato gana la Copa Argentina
En 2022, Patronato, de la provincia de Entre Ríos, venció por 1 a 0 a Talleres de Córdoba en la final de la Copa Argentina y logró el primer título de su historia.
2022: Lula da Silva vuelve a ganar la presidencia de Brasil
En 2022, Luiz Inácio Lula da Silva fue elegido de nuevo presidente de Brasil después de doce años, tras un ajustado balotaje contra Jair Bolsonaro.
2007: El Museo del Prado inaugura su ampliación
En 2007 se inauguró oficialmente en Madrid la ampliación del Museo del Prado, la mayor de sus casi dos siglos de existencia.
Fuente de las efemérides generales: Wikipedia, efemérides del 30 de octubre.
Te puede interesar
- El padre de Lamine Yamal publica un enigmático mensaje en redes tras verse envuelto en un altercado en el aeropuerto de Barcelona
- Los accidentes ferroviarios que han marcado la historia de España: de la tragedia de Torre del Bierzo a la alta velocidad
- Lo último: Granad. Tenerife W – Athletic Club W: hora y dónde ver
- Más noticias de Sociedad
- aniversario
- cultura