Una reciente encuesta de Luzia, la app española de inteligencia artificial, muestra que el 50% de los jóvenes siente miedo ante el futuro, específicamente sobre cómo será el mundo dentro de diez años debido a la IA. Esta encuesta refleja una mezcla de fascinación y temor hacia la tecnología moderna.

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El sondeo revela que el 73,5% de los jóvenes de menos de 25 años no confía en la protección de su información personal en el entorno digital. También, el 66% teme desarrollar una dependencia de esta tecnología, mientras que el 55,3% considera que no aprender a usar herramientas de IA podría perjudicar sus oportunidades laborales.

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Un aspecto preocupante es el temor de las mujeres jóvenes, ya que el 83% de las mujeres entre 16 y 25 años teme que su imagen sea utilizada sin su consentimiento para crear contenido sexual, en comparación con el 34% de los hombres de la misma edad.

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A pesar de estas inquietudes, el uso de la IA en la vida diaria es alto, con un 42,5% de los jóvenes menores de 25 años utilizándola a diario. Además, el 75% de los encuestados confía en poder detectar si una IA intenta hacerse pasar por alguien cercano, aunque el 67,8% actualmente duda de la veracidad de cualquier foto o video.

La app Luzia se presenta como una posible solución para ayudar a los jóvenes a utilizar la IA de manera responsable, priorizando la privacidad y la protección de los datos personales en su uso cotidiano.