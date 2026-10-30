Los estrenos en streaming para el fin de semana del 30 de octubre de 2026 incluyen películas en Movistar Plus+, Disney Plus, Netflix y Amazon Prime Video. Entre los títulos figuran Toy Story 5, Sonic 3: La película y La sustancia.

Lee tambien: Audiencias TV, 29 de octubre: lo más visto y el ranking

Movistar Plus+

Obsession

El deseo de un chico por su amor platónico desencadena un hechizo que convierte a Nikki en la sombra de Bear.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Super Mario Galaxy la película

Mario, Luigi y la princesa Peach viajan por el espacio en esta secuela basada en la saga Mario Galaxy.

Lee tambien: Un día como hoy en Ceuta, 30 de octubre: González Tablas cesa

La milla verde

Paul Edgecomb vigila el pasillo de una prisión reservado a los condenados a la silla eléctrica. Entre ellos se encuentra John Coffey.

Disney Plus

Toy Story 5

Los juguetes de Bonnie intentan recuperar su lugar cuando la niña recibe una tableta que absorbe su atención.

Netflix

Sonic 3: La película

Sonic, Knuckles y Tails se reúnen para enfrentarse a Shadow, un adversario con poderes desconocidos para ellos.

Ice Age: La edad de hielo

Scrat intenta esconder una bellota en el hielo y provoca una semicatástrofe que empuja a los animales a migrar hacia el sur.

Amazon Prime Video

El hobbit: Un viaje inesperado

Bilbo Bolsón emprende un viaje hacia la Montaña Solitaria en compañía de Gandalf y trece enanos.

La sustancia

Un producto basado en la división celular promete crear un alter ego más joven.

Jurassic World

La isla Nublar se ha convertido en un parque temático con dinosaurios, 22 años después de lo ocurrido en Jurassic Park.

Fuente: estrenos de cada plataforma según The Movie Database (TMDB).

Te puede interesar

¿Vas al cine en Ceuta? Consulta qué películas echan hoy en Multicines Marina, los horarios y los estrenos de la semana.