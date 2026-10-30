Los estrenos en streaming para el fin de semana del 30 de octubre de 2026 incluyen películas en Movistar Plus+, Disney Plus, Netflix y Amazon Prime Video. Entre los títulos figuran Toy Story 5, Sonic 3: La película y La sustancia.
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Movistar Plus+
Obsession
El deseo de un chico por su amor platónico desencadena un hechizo que convierte a Nikki en la sombra de Bear.
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Super Mario Galaxy la película
Mario, Luigi y la princesa Peach viajan por el espacio en esta secuela basada en la saga Mario Galaxy.
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La milla verde
Paul Edgecomb vigila el pasillo de una prisión reservado a los condenados a la silla eléctrica. Entre ellos se encuentra John Coffey.
Disney Plus
Toy Story 5
Los juguetes de Bonnie intentan recuperar su lugar cuando la niña recibe una tableta que absorbe su atención.
Netflix
Sonic 3: La película
Sonic, Knuckles y Tails se reúnen para enfrentarse a Shadow, un adversario con poderes desconocidos para ellos.
Ice Age: La edad de hielo
Scrat intenta esconder una bellota en el hielo y provoca una semicatástrofe que empuja a los animales a migrar hacia el sur.
Amazon Prime Video
El hobbit: Un viaje inesperado
Bilbo Bolsón emprende un viaje hacia la Montaña Solitaria en compañía de Gandalf y trece enanos.
La sustancia
Un producto basado en la división celular promete crear un alter ego más joven.
Jurassic World
La isla Nublar se ha convertido en un parque temático con dinosaurios, 22 años después de lo ocurrido en Jurassic Park.
Fuente: estrenos de cada plataforma según The Movie Database (TMDB).
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