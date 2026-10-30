El concursante ha tenido que abandonar la playa tras sufrir varios mareos y ser examinado por el equipo médico del programa

La organización de ‘Supervivientes All Stars’ ha tenido que evacuar de urgencia a Asraf Beno del escenario del concurso tras el dictamen emitido por el equipo médico del programa. El estado de salud del concursante se ha visto resentido en la isla al haber sufrido diversos episodios de mareos, lo que ha llevado al doctor del espacio de Telecinco a tomar la decisión de retirarlo de la playa para someterlo a pruebas diagnósticas. Esta situación deja en el aire la permanencia del marido de Isa Pantoja en el reality show a escasas semanas de que el concurso celebre su gran final, sumándose a una lista de contingencias sanitarias que ya afectaron previamente a otros participantes de la presente edición.

Lee tambien: ‘Supervivientes All Stars 2026’ expulsa a uno de los nominados tras un rotundo veredicto de la audiencia

«Me he mareado como tres veces», ha manifestado el propio Asraf Beno durante la atención médica que se muestra en el avance promocional compartido por la cuenta oficial del reality en la red social Instagram. Tras comprobar su débil estado físico, el facultativo del programa le comunicó la necesidad inmediata de separarlo del grupo: «Te vamos a evacuar». En las imágenes distribuidas por el formato se aprecia al exparticipante completamente abatido y afligido por verse obligado a separarse de sus compañeros en este tramo del programa.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Pendientes de las pruebas médicas a pocas semanas de la final

El estado de salud del marido de Isa Pantoja y la resolución sobre si podrá reincorporarse a la convivencia o si deberá abandonar definitivamente el concurso se dará a conocer en la gala de este jueves. La audiencia del programa de Telecinco permanece a la espera de los resultados de los análisis médicos dictaminados por el equipo sanitario, los cuales determinaran si el exmodelo está en condiciones de retomar la competición en la isla.

Lee tambien: El mensaje de Jorge Javier Vázquez y María Lamela en ‘Supervivientes’ tras la tragedia ferroviaria de Toledo: «Estamos destrozados»

La eventual salida de Asraf Beno supondría un acontecimiento determinante en el desarrollo de ‘Supervivientes All Stars’, dado que el concursante se ha consolidado desde el inicio de la edición como uno de los grandes aspirantes al triunfo final. El participante ha contado de forma constante con el respaldo del público, logrando ser el primer salvado en cada una de las nominaciones a las que se ha enfrentado.

La evacuación de Beno no representa el primer contratiempo de índole médica que registra la presente entrega de la versión All Stars. Con anterioridad, el reality show ya ha tenido que hacer frente a los abandonos forzosos de Alma Bollo y Albert Barranco, quienes también debieron dejar la competición por diversos problemas de salud.

Tensiones entre concursantes y la novedad en las próximas nominaciones

Más allá de la situación de Asraf Beno, la nueva gala de ‘Supervivientes All Stars’ vendrá marcada por los conflictos en la convivencia. La organización ha avanzado la existencia de un tenso enfrentamiento entre Ivana Icardi y Yola Berrocal.

Por otro lado, la mecánica del formato experimentará una importante novedad durante la próxima ronda de nominaciones. Los familiares de los supervivientes participarán de forma activa en el proceso emitiendo sus votos directamente desde el plató en Madrid. Las puntuaciones otorgadas por los allegados de los participantes se sumarán a los puntos repartidos por los propios concursantes desde Honduras, por lo que las decisiones tomadas en el estudio tendrán un impacto directo en la lista definitiva de nominados.