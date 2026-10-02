La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) manifiesta su profunda preocupación ante el informe de inteligencia estratégica que eleva a nivel crítico la amenaza yihadista contra los soldados españoles desplegados en Ceuta.

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Según dicho documento, al menos dos grupos yihadistas no conectados entre sí se habrían infiltrado en la Ciudad Autónoma desde Marruecos, procedentes del entorno de Castillejos (Fnideq), histórico foco de radicalización. Uno de ellos mantendría órdenes explícitas de ejecutar una acción de tipo inghimasi (ataque de infiltración de alta letalidad asumiendo morir) en un lugar público, con los militares españoles como objetivo prioritario.

La alerta se fundamenta en evidencias HUMINT de fuentes independientes de máxima confiabilidad y se apoya en factores convergentes: la infiltración de al menos doce yihadistas (tres de ellos combatientes extranjeros con experiencia en Siria e Irak) durante los asaltos masivos de julio de 2026; la emboscada premeditada del 27 de agosto en Benzú, en la que resultaron heridos cuatro soldados y fue destruido un vehículo militar; la campaña persistente de deshumanización en redes sociales que presenta al militar español como «ejército de ocupación»; y la existencia de un ecosistema de radicalización activo en la franja fronteriza con capacidad operativa.

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AUME destaca especialmente la vulnerabilidad actual de los efectivos, que en muchos casos operan con dotación insuficiente —desarmados o solo con porras—, reglas de enfrentamiento ambiguas y sin la condición general de agentes de la autoridad. Esta situación multiplica el riesgo ante un posible ataque.

Por ello, AUME interesa y reclama al Ministerio de Defensa y a las autoridades competentes el refuerzo inmediato de las capacidades antiterroristas en Ceuta, de acuerdo con las recomendaciones prioritarias del informe.

AUME exige una respuesta institucional inmediata que garantice la protección efectiva de nuestros militares y prevenga cualquier acción hostil, manteniendo una vigilancia constante sobre la situación.