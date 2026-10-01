El exjefe de Gabinete ha declarado ante la jueza que comunicó al exdelegado del Gobierno, Triano, los mensajes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que advertían sobre grupos en redes sociales que llamaban a la entrada masiva a la ciudad de Ceuta.

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Según Sanz, esta alerta fue fundamental para abordar la situación en un contexto de creciente tensión en la frontera, donde la llegada de personas se ha convertido en una problemática recurrente.

La declaración del exjefe de Gabinete subraya la importancia de mantener una comunicación fluida y eficaz entre las instituciones, especialmente en momentos de crisis que afectan directamente a la seguridad de la ciudad.

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Las insinuaciones de la posibilidad de una entrada masiva han generado preocupación entre los ciudadanos ceutíes, que han seguido de cerca los acontecimientos relacionados con la crisis migratoria y las medidas de seguridad implementadas en la frontera.

El exdelegado Triano, que ya no ocupa su cargo, fue informado sobre estas advertencias en un intento de prevenir situaciones de desbordamiento en la ciudad.

La declaración de Sanz se produce en un momento crítico para Ceuta, donde la gestión de la inmigración sigue siendo un tema polémico y relevante para el bienestar de sus ciudadanos.