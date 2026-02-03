El «Queso Mecánico» busca otra gesta histórica en el Carlos Belmonte tras apear al Real Madrid, mientras los de Hansi Flick no quieren sorpresas en su camino al título

El Albacete Balompié y el FC Barcelona se citan este martes, 3 de febrero, en una eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey que ha despertado una expectación inusitada. El conjunto manchego, actual «matagigantes» del torneo tras eliminar al Real Madrid en la ronda anterior (3-2), recibe al vigente campeón y líder de la Liga en un Carlos Belmonte que colgará el cartel de «no hay billetes».

Horario: ¿A qué hora empieza el Albacete – Barcelona?

El encuentro comenzará a las 21:00 horas (horario peninsular español). La previa del partido arrancará quince minutos antes para analizar las alineaciones de un Albacete que sueña con repetir las semifinales de la temporada 94-95 y un Barça que llega con bajas sensibles pero con la artillería de Lewandowski y Lamine Yamal preparada.

Televisión: ¿Dónde ver el partido gratis y en directo?

Para alegría de los aficionados, el choque podrá seguirse de forma abierta y gratuita a través de la televisión pública:

• En TV: Se emitirá en directo por La 1 de TVE. En Cataluña, también estará disponible a través de TV3.

• En Streaming: La plataforma RTVE Play ofrecerá la señal en vivo para dispositivos móviles, tablets y ordenadores.

El camino de los protagonistas

El Albacete de Alberto González llega en estado de gracia tras una trayectoria impecable en esta edición, eliminando a UD San Fernando, Leganés, Celta de Vigo y el sonado triunfo ante el eterno rival culé. Por su parte, el equipo de Hansi Flick llega sobre aviso; tras superar al Guadalajara y al Racing de Santander, los azulgranas no quieren ser la próxima víctima de la «flecha hacia arriba» del equipo albacetista.

En el apartado de bajas, el Barça no podrá contar con Raphinha, quien se ha quedado fuera de la convocatoria por molestias en el aductor. Por parte local, todas las miradas están puestas en Agus Medina y Jefté, los verdugos que esperan volver a escribir una página de oro en la historia del club manchego.