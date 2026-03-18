La 1 de TVE emite esta tarde, a las 18:35 horas, un nuevo capítulo de su serie diaria en el que se desvela quién solicitó la restitución del título de barón de Linaja para Curro.

La trama de ‘La Promesa’ alcanza un nuevo punto de inflexión este miércoles, 18 de marzo, con la resolución de uno de los misterios que más ha inquietado al marquesado de los Luján en las últimas horas. Tras la llegada de una misiva oficial de la Casa Real, el palacio se ha visto envuelto en un torbellino de emociones, especialmente para el personaje de Curro, quien negaba rotundamente haber tramitado la petición para recuperar su título nobiliario.

En el episodio de ayer, la confusión se apoderó del joven al recibir la confirmación de una solicitud que él nunca llegó a enviar. Sin embargo, en la entrega de esta tarde, la verdad saldrá a la luz: Manuel revelará que fue él quien, de manera unilateral, se puso en contacto con la Casa Real para gestionar la restitución del título de barón de Linaja para su primo. Para evitar comprometer a Curro, Manuel decidió estampar su propia firma en el documento, asumiendo así toda la responsabilidad de la gestión.

Tensiones familiares y revelaciones en el servicio

El palacio también será testigo de un violento enfrentamiento familiar. Ángela, cuyas sospechas sobre el mayordomo se han visto reforzadas por la información del barón de Bermejo, decidirá confrontar directamente a Leocadia sobre la paternidad de Cristóbal. La señora de Figueroa, acorralada por la insistencia de su hija y perdiendo la calma, responderá de forma drástica abofeteando a la joven, lo que ahonda la brecha entre ambas.

Mientras tanto, en la zona de servicio, las aguas parecen calmarse tras la confesión de Teresa, quien finalmente ha aclarado a sus compañeros que Marcelo es su hermano y no su marido, poniendo fin a los rumores que circulaban entre los criados. Por su parte, Santos ha compartido con Petra el profundo dolor que le causó la soledad en el entierro de su madre.

Nuevas estrategias y refugios inesperados

En el ámbito social, Martina se encuentra desolada tras el fracaso de su propuesta de refugio ante doña Pilarcita. Siguiendo el consejo de Jacobo, la joven decidirá reestructurar por completo su proyecto, dándole un enfoque técnico y basado estrictamente en números para intentar salvar la iniciativa.

Por otro lado, la trama de María Fernández da un giro cuando, alertada por Santos, decide encarar a Carlo. Este último terminará confesando que aceptó dinero por parte de Manuel, un movimiento que promete generar nuevas fricciones en el entorno de los Luján. Finalmente, Manuel mostrará su lado más solidario al ofrecerle a Julieta un espacio en el hangar para que pueda utilizarlo como refugio.