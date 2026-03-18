La llegada del noble de Guzmán al palacio desencadena una serie de maniobras estratégicas que amenazan la estabilidad de los Gálvez de Aguirre y el futuro de la duquesa.

El universo de ‘Valle Salvaje’ se prepara para un giro determinante en su trama este miércoles, 18 de marzo. La emisión del capítulo 377 de la exitosa serie de época de RTVE pondrá el foco en la figura de don Hernando, cuya reciente aparición en el valle ha actuado como un auténtico seísmo en los cimientos del palacio, alterando el frágil equilibrio de poder tras la renuncia de José Luis al ducado en favor de Rafael.

Tras un periodo de observación y recopilación de información sobre las intrigas de la Casa Grande, el de Guzmán ha decidido pasar a la acción. Su primera víctima objetiva es Victoria. El noble, tras atestiguar el deterioro irreversible de la relación entre ella y José Luis, ha llegado a la conclusión de que la pareja no tiene futuro, situando a la duquesa en una posición de extrema vulnerabilidad dentro del entramado sucesorio y social de la serie creada por Josep Cister.

Los planes de Don Hernando y el secreto de Dámaso

La ambición de don Hernando no parece detenerse en la figura de Victoria. El noble maneja información privilegiada que podría dinamitar el statu quo de los Gálvez de Aguirre: conoce el chantaje al que Dámaso tiene sometido a José Luis. Esta posición de fuerza le otorga un control casi total sobre los movimientos en el palacio, donde ya ha comenzado a desplegar sus planes con consecuencias que se prevén imprevisibles para el resto de los habitantes.

Por otro lado, la tensión no solo se respira entre los adultos. El joven Pedrito no ha dudado en mostrar abiertamente su hostilidad hacia don Hernando, dejando claro lo que piensa de él, una actitud que, lejos de amedrentar al noble, parece haber reafirmado su determinación de intervenir en los asuntos de la familia.

Búsquedas desesperadas y secretos de alcoba

Mientras los hilos del poder se tensan en el palacio, otras tramas paralelas cobran relevancia en este nuevo episodio. Luisa continúa con su búsqueda incansable y acudirá a casa de las parteras tras el rastro de Aurora, en un intento por esclarecer situaciones que afectan al núcleo de la comunidad de Valle Salvaje.

Cabe recordar que, en la entrega anterior, se reveló que don Hernando oculta un gran secreto relacionado con los motivos reales de su regreso, una incógnita que planea sobre cada una de sus intervenciones actuales. Con Victoria en el centro de su diana, el capítulo de este miércoles promete ser fundamental para entender el nuevo orden que el de Guzmán pretende imponer.