Ceuta se encuentra ante un punto de inflexión. Tras años apoyándose en el comercio tradicional y la actividad administrativa, la ciudad necesita redefinir su modelo económico para adaptarse a un entorno más competitivo, digital y globalizado. El reto no es la falta de talento, sino la organización del potencial existente.

Durante años hemos debatido cuál debe ser el modelo económico de nuestra ciudad. Ceuta ha demostrado una enorme capacidad de adaptación, pero también es evidente que estamos ante un momento de cambio profundo. El comercio tradicional, la dependencia administrativa y el tamaño limitado del mercado local ya no pueden ser los únicos pilares sobre los que construir el futuro.

El problema no es la falta de talento. Ceuta cuenta con empresarios preparados, con jóvenes altamente cualificados y con sectores emergentes capaces de competir fuera de nuestras fronteras. El verdadero desafío es cómo organizamos ese potencial. En economías pequeñas como la nuestra, la diferencia entre avanzar o estancarse no suele estar en los recursos, sino en la coordinación.

La experiencia reciente en la atracción de inversión tecnológica lo demuestra. Cuando existe cooperación entre administraciones y empresas, cuando hay un objetivo común claro, Ceuta es capaz de posicionarse en sectores altamente competitivos. Se pueden atraer proyectos, generar empleo cualificado y mejorar la imagen exterior de la ciudad.

Pero el contexto actual es diferente al de hace una década. Las organizaciones empresariales ya no pueden limitarse a la representación institucional. Esa función sigue siendo imprescindible, pero hoy deben ir más allá. Deben convertirse en herramientas útiles para el empresario en su día a día: acompañar a la pyme, facilitar formación práctica, impulsar la internacionalización, coordinar sectores productivos y participar activamente en la captación de inversión.

El tejido empresarial necesita estructuras más dinámicas, más cercanas al asociado y orientadas a resultados concretos. No basta con interlocución. Hace falta ofrecer información clara, asesoramiento eficaz, cooperación entre sectores y proyectos compartidos que generen impacto real.

Ceuta tiene oportunidades claras en los próximos años: economía digital, servicios empresariales avanzados, formación especializada, logística estratégica, economía transfronteriza y atracción de empresas tecnológicas. Pero aprovecharlas dependerá en gran medida de la capacidad del propio empresariado para trabajar unido, con prioridades definidas y con visión de largo plazo.

El futuro económico de la ciudad no lo decidirá únicamente la administración, ni un sector aislado. Lo determinará la capacidad colectiva del empresariado para actuar coordinadamente. Para ello es imprescindible contar con organizaciones empresariales fuertes, participativas, abiertas y preparadas para una nueva etapa.

Ceuta tiene potencial. Ahora toca ordenar esfuerzos, coordinar talento y mirar hacia adelante con una visión común que transforme esa capacidad en crecimiento sostenible y empleo estable.

— Juan Goñi Senra