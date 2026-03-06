El capítulo 788 de la serie de RTVE, que se emite este viernes 6 de marzo, está marcado por el fallecimiento de la madre de Santos y las revelaciones sobre el pasado de Samuel

La exitosa ficción diaria de RTVE, ‘La Promesa’, cierra la primera semana de marzo con una entrega de alto voltaje dramático. El episodio 788, que se emite este viernes, sitúa al palacio en un estado de conmoción tras una noticia inesperada que afecta directamente a uno de los miembros del servicio, mientras las tensiones entre los señores y el personal administrativo alcanzan un punto de no retorno.

El luto de Santos y el bloqueo del servicio

La trama principal de este viernes gira en torno a Santos, quien acaba de recibir la noticia del fallecimiento de su madre. Este suceso ha dejado al joven en estado de ‘shock’, mostrándose incapaz de responder al apoyo y las muestras de cariño de sus compañeros del servicio. La tragedia familiar de Santos impregna de sobriedad el ambiente en las dependencias inferiores, marcando un punto de inflexión en su evolución dentro de la serie.

Confesiones y sospechas en las dependencias de los señores

En la planta noble, las intrigas no cesan. Martina continúa avanzando en la gestión de los documentos necesarios para el refugio, contando con la colaboración de Petra y Samuel. Sin embargo, esta iniciativa sigue encontrando la firme oposición de Jacobo, quien no oculta su desaprobación. Por otro lado, Leocadia intenta influir negativamente en el marqués contra Ciro, aunque sin éxito; Alonso se muestra satisfecho con la gestión que este está realizando.

Mientras tanto, Julieta vuelve a protagonizar un enfrentamiento con su marido. El motivo de la disputa es la insistencia de este en controlar todos sus movimientos, una actitud que Julieta ya no está dispuesta a tolerar tras sus recientes roces por el trato al servicio.

El órdago de Ángela y el pasado de María

En el área del servicio, la tensión estalla cuando Carlo exige explicaciones a María. Ante la presión, la joven termina admitiendo su historia pasada con Samuel, una confesión que altera irremediablemente la relación entre los tres. Esta revelación llega en un momento crítico, justo después de que Cristóbal fijara la fecha de la boda entre María y Carlo para la próxima semana.

Por último, Ángela decide tomar medidas drásticas y le lanza un órdago a su madre. La joven solicita formalmente el despido de Cristóbal, el mayordomo, tras descubrirse que este mintió sobre su pasado laboral. Esta petición se fundamenta en la información que Curro ha estado recopilando para ella tras hablar con Alonso, poniendo en jaque la permanencia del veterano empleado en el palacio de La Promesa.