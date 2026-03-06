Para garantizar la atención sanitaria de los ciudadanos fuera del horario comercial habitual, se han establecido los turnos de guardia correspondientes a la jornada de hoy en la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Si necesita adquirir medicamentos de urgencia o recibir asesoramiento farmacéutico, estos son los establecimientos disponibles según su ubicación y el horario:

Zona Centro

Farmacia: Gabriel Arredondo Parra

Gabriel Arredondo Parra Ubicación: Paseo del Revellín, 22.

Paseo del Revellín, 22. Horario: Servicio diurno.

Servicio diurno. Contacto: 956 51 37 59.

Campo Exterior (Zona Hadú / San José)

Farmacia: Puya C.B.

Puya C.B. Ubicación: Calle Teniente Coronel Gautier, 12.

Calle Teniente Coronel Gautier, 12. Horario: Durante todo el día (Servicio de 24 horas).

Durante todo el día (Servicio de 24 horas). Contacto: 956 50 04 20.

Turno de Noche (Urgencias)

A partir del cierre de los establecimientos comerciales y durante toda la madrugada, el servicio de urgencias se centralizará en la siguiente oficina: