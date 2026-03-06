Para garantizar la atención sanitaria de los ciudadanos fuera del horario comercial habitual, se han establecido los turnos de guardia correspondientes a la jornada de hoy en la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Si necesita adquirir medicamentos de urgencia o recibir asesoramiento farmacéutico, estos son los establecimientos disponibles según su ubicación y el horario:
Zona Centro
- Farmacia: Gabriel Arredondo Parra
- Ubicación: Paseo del Revellín, 22.
- Horario: Servicio diurno.
- Contacto: 956 51 37 59.
Campo Exterior (Zona Hadú / San José)
- Farmacia: Puya C.B.
- Ubicación: Calle Teniente Coronel Gautier, 12.
- Horario: Durante todo el día (Servicio de 24 horas).
- Contacto: 956 50 04 20.
Turno de Noche (Urgencias)
A partir del cierre de los establecimientos comerciales y durante toda la madrugada, el servicio de urgencias se centralizará en la siguiente oficina:
- Farmacia: Puya C.B.
- Ubicación: Calle Teniente Coronel Gautier, 12.
- Nota informativa: Este establecimiento opera bajo el régimen de 24 horas, permaneciendo abierto de forma ininterrumpida.