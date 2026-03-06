El capítulo 369 de la serie de época de RTVE, que se emite este viernes 6 de marzo, sitúa al antiguo duque en una posición crítica tras perder sus últimos apoyos en palacio

La ficción de época ‘Valle Salvaje’ cierra su semana de emisiones con una entrega, la número 369, marcada por la rebelión de varios de sus protagonistas contra el orden establecido. La producción creada por Josep Cister, que precede habitualmente a ‘La Promesa’ en la sobremesa de RTVE, alcanza un punto de máxima tensión en el que los secretos sobre la muerte de Domingo y las alianzas ocultas amenazan con dinamitar la estabilidad de la Casa Grande.

El asedio a José Luis: Enriqueta toma la iniciativa

El personaje de José Luis, interpretado por José Manuel Seda, atraviesa uno de sus momentos más delicados desde el inicio de la serie. A las recurrentes amenazas de Dámaso, quien cuenta con la complicidad de Victoria y Mercedes, se suma ahora una nueva y decidida enemiga: Enriqueta.

Tras haber acusado a Rafael del asesinato de Domingo y mantener sus pesquisas junto a Braulio para hallar la verdad, Enriqueta se muestra implacable. El antiguo duque del valle pretende que ambos abandonen el palacio, pero la firme resistencia de Enriqueta supone un desafío directo a su autoridad. Sin apenas aliados y con sus adversarios coordinando su caída, José Luis se enfrenta a una situación de vulnerabilidad extrema que podría estallar en una guerra abierta dentro de los muros de la residencia.

Martín rompe su silencio frente a Victoria

No es el único frente de conflicto que se abre en este episodio. Martín, en un movimiento insólito hasta la fecha, se atreve por fin a plantar cara y desafiar a Victoria. Este cambio de actitud del personaje supone un punto de inflexión en su dinámica habitual, marcando un antes y un después en su relación con el personaje de Sabela Arán.

En paralelo, el capítulo profundiza en las relaciones personales del resto del elenco. Martín y Francisco optan por la sinceridad y mantienen una conversación abierta sobre sus sentimientos. Mientras tanto, la desconfianza se instala en Amadeo, quien empieza a sospechar que Eva esconde algo importante, una trama que añade una capa de intriga adicional a los sucesos de palacio.

Un cierre de semana marcado por la tensión

El episodio 369 llega tras una jornada previa en la que Pepa se vio obligada a mentir a Mercedes para justificar la ausencia de Luisa, y en la que Dámaso volvió a dejar claras sus intenciones hostiles hacia el patriarca. Con la emisión de este viernes, ‘Valle Salvaje’ deja las espadas en todo lo alto, con José Luis acorralado por las investigaciones sobre el pasado y la creciente insurrección de quienes, hasta ahora, guardaban silencio.