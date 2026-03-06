El barril de Brent roza los 80 dólares ante la tensión en el Estrecho de Ormuz, aunque el impacto en las gasolineras podría demorarse hasta dos semanas

La escalada bélica en Oriente Medio, marcada por la inestabilidad en Irán, ha activado todas las alertas en el mercado energético global. El barril de petróleo Brent, principal referencia para el mercado europeo, ha experimentado repuntes superiores al 10% en momentos de máxima tensión, situándose actualmente en el entorno de los 80 dólares. Ante este escenario, los conductores españoles se plantean si es el momento de acudir al surtidor antes de que los precios reflejen el encarecimiento del crudo.

¿Cuándo llegará la subida a las estaciones de servicio?

A pesar de la volatilidad inmediata en los mercados internacionales, el traslado del precio del barril al consumidor final no es instantáneo. Los expertos señalan que el incremento puede tardar hasta dos semanas en notarse en las estaciones de servicio. Esta demora responde a que los carburantes que se comercializan en la actualidad fueron adquiridos previamente por los operadores.

Además, el precio de venta al público no depende exclusivamente de la cotización del crudo, sino que se ve influido por las cotizaciones mayoristas en los mercados europeos, los costes logísticos y, de manera significativa, por la carga fiscal aplicada en España.

Previsión de incremento: entre 8 y 10 céntimos por litro

En lo que va de año, los carburantes ya han experimentado un encarecimiento de aproximadamente cinco céntimos por litro, en sintonía con un petróleo que acumulaba una subida cercana al 19% hasta el pasado viernes. Según las estimaciones de la OCU, si el repunte actual del Brent se consolida, los consumidores podrían ver incrementos de entre ocho y 10 céntimos por litro en las próximas semanas.

No obstante, para que se produzca un impacto crítico en el bolsillo de los ciudadanos, sería necesario un encarecimiento adicional del crudo de entre 15 y 20 dólares por barril. Cabe recordar que el Brent cerró el pasado viernes en 72,48 dólares, situándose ahora en niveles ligeramente inferiores a los 80 dólares.

El Gobierno vigila la evolución del mercado

Desde el Ejecutivo, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha confirmado que se está realizando un seguimiento exhaustivo de los precios para prevenir movimientos especulativos, si bien ha matizado que aún es prematuro determinar el alcance real del impacto.

Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha lanzado un mensaje de relativa tranquilidad respecto al suministro. Aagesen ha subrayado que la dependencia española de las rutas afectadas es limitada, ya que solo el 5% del petróleo y el 2% del gas que importa España transitan por el Estrecho de Ormuz, punto crítico del conflicto actual.