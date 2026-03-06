El capítulo 513 de la serie de Antena 3, que se emite este viernes 6 de marzo, profundiza en las sospechas sobre Pablo Salazar y el malestar laboral en la perfumería

La exitosa ficción diaria de Atresmedia, ‘Sueños de Libertad’, alcanza el cierre de su semana con un episodio cargado de determinaciones que prometen alterar el rumbo de sus protagonistas. En la entrega de este viernes, la trama se intensifica con movimientos estratégicos en el ámbito de la investigación privada y un impulso inesperado en los compromisos sentimentales de la alta sociedad que retrata la serie.

El cerco de Gabriel sobre Pablo Salazar

Uno de los giros más relevantes de este capítulo 513 recae sobre Gabriel. El personaje, cuyas sospechas han ido en aumento, decide profesionalizar su búsqueda de la verdad y opta por contratar a un detective privado. Su objetivo no es otro que investigar a fondo a Pablo Salazar, una decisión que subraya la desconfianza absoluta que Gabriel profesa hacia él. Al recurrir a servicios externos, el personaje busca obtener pruebas irrefutables que confirmen sus teorías sobre los asuntos turbios que rodean a Salazar.

Compromisos urgentes y dilemas del corazón

En el terreno amoroso, el episodio muestra dos caras opuestas. Por un lado, Damián y Digna han decidido no postergar más lo inevitable: ambos están convencidos de formalizar su relación y anuncian su intención de casarse sin más dilación. Este deseo de una boda inmediata podría generar diversas reacciones en su entorno cercano, poco acostumbrado a tal celeridad.

Por otra parte, Mabel interviene de forma directa en la vida de Claudia, instándola a dejar de lado sus reservas y a dejarse llevar por lo que siente hacia Salva. Este consejo busca que Claudia abandone su habitual prudencia y se arriesgue en una historia que Mabel considera evidente. En contraste, la relación entre Paula y Tasio atraviesa un momento de enfriamiento, después de que ella decida marcar distancias y poner límites claros entre ambos.

Tensiones salariales y nuevas pesquisas

El ámbito profesional de la perfumería también se convierte en un foco de conflicto. Las empleadas de la tienda han detectado diferencias salariales inesperadas, un descubrimiento que ha sembrado el malestar y la incomodidad en el equipo de trabajo. Esta situación de desigualdad laboral amenaza con desencadenar nuevas tensiones internas en la empresa.

Finalmente, la curiosidad de Andrés respecto a Valentina sigue en aumento. El joven no duda en interrogar a Carmen con el fin de recabar detalles que le permitan esclarecer las incógnitas que rodean a Valentina, demostrando que no cesará en su empeño hasta resolver las sospechas que se acumulan sobre ella.