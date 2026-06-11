El encarcelamiento de la madre de los Salazar centra la atención en el nuevo capítulo de la serie diaria de Antena 3, donde la noticia de su detención se extiende rápidamente, coincidiendo con un tenso encuentro entre Gabriel y Damián.

La trama de la serie diaria de Antena 3, ‘Sueños de libertad’, vivirá un momento de alta tensión en su emisión de este jueves, 11 de junio, a las 15:45 horas. El encarcelamiento de Nieves ha activado todas las alarmas en la colonia, convirtiéndose en el principal foco de atención y en un hecho que pasará a ser vox populi entre los habitantes. A pesar de la gravedad de su situación, la madre de los Salazar no planea dar el brazo a torcer respecto a sus prácticas médicas, mostrando una actitud inquebrantable tanto ante la ley como ante Dios.

En este escenario de incertidumbre, el nuevo episodio estará marcado por la vuelta a la colonia de Luz, un querido personaje que se marchó hace unos meses. Este inesperado regreso se perfila como un elemento crucial, ya que su presencia podría servir de gran apoyo para la presa en estos difíciles momentos. La llegada coincide con la propagación inmediata de la noticia sobre la detención de Nieves por todo el territorio de la colonia, afectando a las dinámicas de los personajes.

Por otra parte, la Iglesia intentará intervenir en el conflicto a través de don Agustín, quien acudirá a la cárcel para visitar a Nieves con el firme propósito de que esta confiese sus pecados. Sin embargo, la mujer se mostrará lejos de achantarse ante las peticiones del párroco. De forma paralela, Paula se verá en la necesidad de solicitar ayuda a don Agustín, abriendo una nueva vía de interacción en la trama.

El ámbito empresarial y familiar de la producción de época también registrará movimientos significativos en este capítulo. Gabriel y Damián volverán a verse las caras en un tenso encuentro. Ambos personajes protagonizarán un fuerte encontronazo motivado por la intención del director de emprender un viaje hacia París, un movimiento que desata las discrepancias entre ambos. En el entorno familiar, Federico adoptará una postura evasiva con Eduardo, dándole largas a la hora de presentarle de manera formal a su hijo Roque.

Finalmente, el plano sentimental y las decisiones personales de los habitantes de la colonia sumarán nuevos focos de interés. Marta se mostrará claramente reacia ante la posibilidad de que Fina alquile un piso, manifestando sus reticencias al respecto. Estos acontecimientos dan continuidad a los hechos sucedidos en la entrega anterior, donde Damián recordó con nostalgia los inicios de la empresa, Pablo visitó a Nieves en prisión y Gabriel ejecutó su venganza contra Andrés a través de Valentina, malmetiendo sobre él y su pasada relación con Begoña. Asimismo, las tramas de Paula ocultando información a Manuela, el agradecimiento de Salva a Claudia y la decisión de Cloe de quedarse en Toledo tras la oferta de Digna, completan el mapa de tensiones que estalla en este nuevo episodio.