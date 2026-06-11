El drama de época de TVE afronta una jornada clave con la drástica decisión de Cristóbal sobre Teresa, el posible despertar de Julieta y el regreso de Curro y Ángela de Madrid.

El Palacio de La Promesa se prepara para vivir una entrega crucial este jueves, 11 de junio, en la serie diaria de Televisión Española. La producción de época presenta el capítulo 852, un episodio marcado por tensiones sentimentales extremas y resoluciones profesionales drásticas. Entre los acontecimientos más destacados se encuentra la declaración de Manuel ante una Julieta convaleciente y la suspensión inmediata de las funciones de Teresa tras el conflicto de la carta requisada con el mayordomo Cristóbal.

El núcleo de la trama amorosa se intensifica en los aposentos donde Julieta permanece en estado de letargo. Manuel, que vela a la joven temiéndose un desenlace similar al que sufrió Jana, experimenta un profundo sufrimiento. En un momento de intimidad, Manuel le confiesa a Julieta, mientras ella continúa dormida, que cada vez soporta menos ver a Ciro a su lado, evidenciando una importante confesión de amor y revelando el conflicto interno que le atenaza. Poco después, Julieta comienza a mostrar los primeros signos de despertar, siendo Petra la única en percatarse de los movimientos para, de inmediato, avisar al doctor, mientras que Ciro se mantiene ajeno a la situación.

Por otro lado, la zona de servicio experimenta un fuerte revés debido a la desaparición del documento que enfrentaba a Pía y a Teresa con el estamento superior. Después de que Pía asumiera la responsabilidad ante Cristóbal para proteger a Teresa por el robo de la carta, la ira del mayordomo se traduce en una drástica decisión: suspender formalmente a Teresa de sus funciones como ama de llaves. En paralelo, la relación entre Pía y Ricardo muestra signos de mejoría, logrando recuperar su amistad de manera progresiva.

El episodio también está determinado por el regreso de Curro y Ángela tras su viaje a Madrid. Ambos personajes comparten sus vivencias con los habitantes del palacio: él informa a los hombres y ella a las mujeres de La Promesa. Ángela detalla cómo las mujeres de la corte ayudaron activamente a Curro a obtener su título nobiliario una vez que tuvieron conocimiento de su historia de amor. Mientras tanto, María Fernández y Carlo sufren un sobresalto cuando ella experimenta dolores que asocia con el parto. Aunque la situación queda en un susto, el suceso ayuda a la sirvienta a tomar conciencia de su pronta maternidad, tras haber celebrado previamente haberse librado de Estefanía.

Finalmente, el retorno de Lope a la finca tras conocer el fallecimiento de Santos genera nuevas dinámicas. Lope explica a la familia que su vuelta tiene como único objetivo apoyar a sus compañeros tras la pérdida del lacayo. Sin embargo, su propósito de reconquistar a Vera se topa con la negativa de la joven, quien se escabulle para evitar cualquier conversación. El conflicto se traslada a la zona de servicio cuando Adriano, tras haber mantenido una discusión con Martina sobre el futuro de su relación y haber recibido la confesión de Jacobo de que este mintió a Martina sobre la oferta de trabajo en Nueva York, baja a buscar a Lope y cree distinguir su silueta en la penumbra.