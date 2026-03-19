El capítulo 522 de la serie de Antena 3 muestra cómo Gabriel extrema su chantaje sobre Pablo para controlar a los accionistas de la colonia

La colonia de ‘Sueños de libertad’ se prepara para una jornada de intensas emociones y peligrosas alianzas. En el capítulo 522, que Antena 3 emite este jueves 19 de marzo, la ficción de época producida por Diagonal TV pondrá el foco en el primer acercamiento romántico oficial entre dos de sus protagonistas, mientras las sombras del chantaje amenazan con destruir la estabilidad profesional de los Salazar.

Tras confesarle a Begoña que recuperaba su soltería, Andrés decide dar un paso en firme con Valentina. El joven sorprenderá a la dependienta con una propuesta que ella no podrá rechazar: acompañarle a la exposición artística que tantas ganas tenía de visitar. Este encuentro supone la primera cita oficial de la pareja, un respiro sentimental en medio de las constantes intrigas que asolan la fábrica y que promete marcar un punto de inflexión en su relación.

Gabriel «aprieta las tuercas» a Pablo Salazar

No todo serán buenas noticias en la colonia. El personaje de Gabriel ha decidido abandonar cualquier rastro de prudencia y desplegar sus «malas artes» contra el nuevo socio, Pablo Salazar. El villano de la serie, interpretado por Oriol Tarrasón, utilizará el romance secreto de Pablo con Marisol como arma arrojadiza para obligarle a apoyarle ante el resto de accionistas.

En la entrega de este jueves, Pablo se verá forzado a aclarar su situación con Marisol para intentar salvar su matrimonio con Nieves y su futuro profesional. Sin embargo, Gabriel no parece dispuesto a ceder y le recordará con frialdad los términos de su forzoso acuerdo, dejando al nuevo socio en una encrucijada de difícil solución.

Entrevistas, sospechas y nuevas amistades

El episodio 522 de ‘Sueños de libertad’ traerá consigo otros frentes abiertos para los habitantes de la colonia:

Digna se convertirá en el centro de atención de la prensa. Durante una entrevista, la mujer deberá responder a incómodas preguntas sobre su matrimonio con Damián , lo que podría destapar antiguas rencillas familiares.

se convertirá en el centro de atención de la prensa. Durante una entrevista, la mujer deberá responder a incómodas preguntas sobre su matrimonio con , lo que podría destapar antiguas rencillas familiares. Por su parte, Salva no ocultará su desconfianza hacia Álvaro , a quien sigue viendo como una amenaza, mientras intenta gestionar la petición de Gorito , que le ha pedido ayuda desesperada para encontrar un puesto de trabajo.

no ocultará su desconfianza hacia , a quien sigue viendo como una amenaza, mientras intenta gestionar la petición de , que le ha pedido ayuda desesperada para encontrar un puesto de trabajo. En el plano de las relaciones personales, se forjará un vínculo inesperado entre Claudia y Miguel, quienes comenzarán una amistad que podría alterar los equilibrios actuales entre los empleados.

Con este avance, la serie líder de las tardes (15:45 horas) promete mantener en vilo a los espectadores con una trama que combina la elegancia de la época con la crudeza de las ambiciones humanas.