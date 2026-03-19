El conjunto de Claudio Giráldez se juega el pase a los cuartos de final en el Groupama Stadium tras el empate a uno de la ida en Balaídos

El Celta de Vigo afronta este jueves, 19 de marzo, una de sus citas más trascendentales de la última década. El equipo gallego visita al Olympique de Lyon en el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League, con el objetivo de sellar su clasificación entre los ocho mejores del torneo, un hito que el club no alcanza desde la histórica temporada 2017 bajo la dirección de Eduardo Berizzo.

Un billete para cuartos condicionado por el 1-1 de la ida

La eliminatoria llega abierta a territorio francés tras el resultado registrado hace una semana en Vigo. En aquel encuentro, el Celta logró adelantarse gracias a un tanto de Javi Rueda, pero la expulsión de Borja Iglesias marcó el devenir del choque. Con un jugador menos sobre el césped durante más de media hora, el conjunto celeste no pudo contener el empuje galo y Endrick terminó firmando el definitivo 1-1 en los compases finales.

Bajo la dirección de Claudio Giráldez, el Celta necesita una victoria en Lyon para asegurar su presencia en la siguiente ronda. Un nuevo empate al finalizar los noventa minutos reglamentarios conduciría el duelo a la prórroga y, de persistir la igualdad, a la tanda de penaltis.

Horario del Olympique de Lyon – Celta de Vigo

El encuentro correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Europa League se disputa hoy, jueves 19 de marzo, en el Groupama Stadium de Lyon. El pitido inicial está programado para las 18:45 horas.

Dónde ver el partido en televisión y online

Los aficionados que deseen seguir el desempeño del conjunto vigués en Europa podrán hacerlo a través de las siguientes plataformas:

Televisión: En España, el encuentro se emitirá en directo a través de Movistar Plus+ , poseedora de los derechos de la competición. El canal específico para la retransmisión será M+ Liga de Campeones .

En España, el encuentro se emitirá en directo a través de , poseedora de los derechos de la competición. El canal específico para la retransmisión será . Online: El choque estará disponible en la plataforma digital de Movistar Plus+, accesible mediante su aplicación para dispositivos móviles, tablets, ordenadores y televisores inteligentes compatibles.

El Celta busca reeditar sus noches de gloria europea en un escenario de máxima exigencia, donde la solidez defensiva y la eficacia ante la portería contraria serán claves para superar al conjunto francés y mantener vivo el sueño continental.