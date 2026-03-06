La Aemet activa avisos en gran parte del país por precipitaciones que alcanzarán los 80 litros en Cataluña y rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora

España afronta este viernes una jornada de marcada inestabilidad meteorológica bajo la influencia de la borrasca Regina. Tras varios días condicionados por las lluvias de barro, este fenómeno dejará precipitaciones generalizadas y chubascos localmente fuertes antes de la formación de una nueva DANA prevista para el fin de semana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado las alertas en doce comunidades autónomas, además de en Ceuta y Melilla, por un riesgo que combina lluvias, nieve, vientos y fenómenos costeros.

Precipitaciones intensas y acumulación de nieve

El noreste peninsular y la fachada oriental serán las zonas más castigadas por las lluvias. En Cataluña, las previsiones apuntan a acumulaciones de hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas, mientras que en la Comunidad Valenciana se esperan intensidades de hasta 20 litros en tan solo una hora. En el resto del norte de la Península, el área cantábrica y el norte de Castilla y León, los registros podrían alcanzar los 40 litros.

La nieve también cobrará protagonismo, especialmente en el cuadrante noroeste y el tercio sur, con una cota que oscilará entre los 1.100 y 1.400 metros, pudiendo bajar puntualmente a los 900 metros. En puntos de León, Zamora, Ávila y Salamanca se esperan espesores de hasta 15 centímetros en 24 horas. Los avisos por nieve se extienden asimismo a Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía.

Descenso térmico y temporal marítimo

Las temperaturas máximas experimentarán un descenso generalizado, que será notable en el Cantábrico y la Ibérica norte. Por su parte, el viento soplará con fuerza en Andalucía, Cantabria, Castilla y León y Ceuta, con rachas que alcanzarán los 80 kilómetros por hora. El litoral tampoco quedará al margen de la borrasca Regina, con avisos por fenómenos costeros en casi todo el perímetro peninsular, Baleares y Melilla, donde se prevén olas de entre tres y cinco metros de altura.

Previsión para el fin de semana: la llegada de la DANA

La inestabilidad no remitirá con el paso de Regina. El sábado se espera la llegada de una nueva DANA que mantendrá los cielos cubiertos y provocará precipitaciones localmente fuertes en Galicia, el Cantábrico, Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana, frecuentemente acompañadas de tormentas. Aunque las temperaturas podrían subir ligeramente en la vertiente atlántica durante el sábado, el domingo volverán a bajar en el tercio norte mientras la DANA se desplaza hacia el septentrión, dejando nevadas en los Pirineos y heladas débiles en los sistemas montañosos.