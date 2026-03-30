La serie de época de La 1 afronta una semana decisiva en la que el consejero del Rey presiona a José Luis Gálvez de Aguirre para acabar con la vida de su esposa y asegurar así la recuperación del ducado.

La producción de época ‘Valle Salvaje’ encara la recta final de su tercera temporada con una trama marcada por la conspiración y las decisiones irrevocables. Entre el lunes 30 de marzo y el miércoles 1 de abril, los espectadores de TVE asistirán a un incremento de la tensión en el entorno de los Gálvez de Aguirre. Don Hernando, interpretado por Óscar Rabadán, se consolida como la figura que dirige los hilos del destino en el palacio, insistiendo en que la desaparición de Victoria es el único camino para que José Luis recupere su posición nobiliaria.

El dilema de José Luis y la boda de Matilde

La actividad en ‘Valle Salvaje’ comienza este lunes 30 de marzo con el capítulo 385, una entrega donde las relaciones personales y los compromisos oficiales se entrelazan. Amadeo descubrirá a Pepa y Francisco en una actitud comprometedora, un suceso que añade inestabilidad al ambiente de la villa. Sin embargo, el núcleo del episodio reside en la comunicación que José Luis traslada a don Hernando sobre su postura ante las exigencias del consejero.

Simultáneamente, la atención se desplazará hacia el enlace matrimonial entre Matilde y Atanasio. A pesar de haber llegado el día señalado para la boda, la incertidumbre planea sobre la pareja, dejando en el aire si finalmente lograrán formalizar sus votos y darse el esperado «sí, quiero» ante las dificultades que rodean al evento.

La presión de Don Hernando y el conflicto de Dámaso

En la entrega del martes 31 de marzo, correspondiente al capítulo 386, don Hernando intensificará su labor de persuasión sobre José Luis. El consejero del Rey trata de normalizar la necesidad de eliminar a Victoria, argumentando que tal acción es un mal necesario, a pesar de que ambos traten de distanciarse de la etiqueta de asesinos. La frialdad de Hernando contrasta con las dudas de un José Luis que ve cómo el cerco sobre su esposa se estrecha.

Por otro lado, la convivencia en el palacio sigue siendo insostenible. Victoria volverá a protagonizar un duro enfrentamiento con Matilde, evidenciando que las alianzas familiares están completamente rotas. A esto se suma el comportamiento de Dámaso, quien cruzará los límites en su trato con Enriqueta, desencadenando una serie de acontecimientos que marcarán su propio destino.

La resolución del miércoles: una víctima elegida

El miércoles 1 de abril, el capítulo 387 cerrará la semana de emisión con revelaciones y decisiones definitivas. Bárbara y Luisa decidirán acudir por última vez a la cabaña de las parteras. El objetivo es claro: descubrir si Pura y Petra ocultan la verdad sobre el parto de Adriana, un secreto que ha permanecido bajo llave durante demasiado tiempo.

No obstante, el giro principal de la trama ocurrirá en el despacho de don Hernando. Tras encarar a Dámaso por las amenazas proferidas contra Enriqueta, el consejero toma una determinación drástica: Dámaso será quien pague por la muerte de Victoria. Con este movimiento, Hernando elige a su ejecutor y a su víctima, dejando a José Luis ante la responsabilidad última de aceptar o rechazar un plan que cambiará para siempre el rumbo de ‘Valle Salvaje’ a las puertas de su desenlace en mayo.