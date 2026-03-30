Consulte todas las combinaciones ganadoras de los sorteos celebrados ayer domingo. Verifique sus boletos del Sueldazo de la ONCE, la Bonoloto y el Gordo de la Primitiva para descubrir si ha resultado premiado.

La jornada de ayer, domingo 29 de marzo de 2026, dejó una lluvia de números premiados en los principales sorteos de azar en España. Desde los premios mensuales del Sueldazo de la ONCE hasta el bote acumulado del Gordo de la Primitiva, los apostantes tienen ya a su disposición todos los datos necesarios para realizar el escrutinio de sus participaciones.

El Gordo de la Primitiva

El sorteo dominical por excelencia de Loterías y Apuestas del Estado ha arrojado la siguiente combinación:

• Combinación ganadora: 09, 13, 34, 35, 47

• Número Clave (Reintegro): 0

Sueldazo de la ONCE

El sorteo del Sueldazo ofrece la oportunidad de ganar un premio de 5.000€ al mes durante 20 años y 300.000€ al contado. Estos son los números agraciados de ayer:

Premio Principal

• Número: 53458 | Serie: 053

Premios Adicionales (2.000€ al mes durante 10 años)

• Número: 07901 | Serie: 041

• Número: 67555 | Serie: 025

• Número: 76446 | Serie: 014

• Número: 97868 | Serie: 031

Bonoloto

La Bonoloto, que se celebra diariamente, mantiene su ritmo de premios con los siguientes resultados para la noche del domingo:

• Combinación: 3, 14, 15, 36, 47, 48

• Complementario: 26

• Reintegro: 2

Super ONCE

En el último sorteo del día (Sorteo 5) para el Super ONCE, la combinación de 20 números extraídos de la matriz de 80 fue la siguiente:

• Resultado: 06, 23, 30, 32, 36, 40, 42, 46, 47, 48, 52, 56, 62, 64, 66, 75, 79, 80, 82, 84

¿Cómo cobrar sus premios?

Recuerde que para los premios de Loterías y Apuestas del Estado (Bonoloto y El Gordo), los importes inferiores a 2.000€ se pueden cobrar en administraciones oficiales, mientras que los superiores requieren acudir a entidades bancarias (BBVA o CaixaBank).

Para los premios de la ONCE, puede acudir a los puntos de venta autorizados o centros operativos de la organización. No olvide que los boletos tienen una caducidad de 3 meses desde la fecha del sorteo.

Esta información tiene carácter informativo. Se recomienda encarecidamente contrastar los números en las webs oficiales de Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE, que son los únicos organismos con validez legal para confirmar los premios.