Antena 3 emite una versión reducida de la serie con cuatro nuevos capítulos entre el 30 de marzo y el 2 de abril, en los que Julia comienza a cuestionar el pasado de la familia mientras la colonia se une en el duelo.

La ficción líder de las tardes de Antena 3, ‘Sueños de libertad’, encara una semana de cambios drásticos en sus tramas principales. A pesar de contar con una entrega menos de lo habitual en su programación, la narrativa de la colonia se intensifica con una serie de descubrimientos y despedidas que prometen sacudir los cimientos de sus protagonistas. En esta nueva etapa, que coincide con la nominación de la serie en los Premios Platino 2026, el foco se desplaza hacia las sombras que planean sobre la figura de Damián y el proceso de duelo que atraviesa Luz.

Las dudas de Julia y el hermetismo de la colonia

La inquietud se instala en el palacio a través de Julia, quien analiza con detenimiento un artículo sobre Damián. La joven percibe que las palabras escritas ocultan una realidad más compleja de lo que parece, una sensación de sospecha que se ve alimentada por las insinuaciones de Gabriel. Este último no duda en sembrar la duda sobre el patriarca, provocando que Julia termine confrontando a Digna sobre el pasado de Damián. Sin embargo, lejos de hallar respuestas tranquilizadoras, el encuentro solo sirve para aumentar su desasosiego.

Paralelamente, el clima de tensión se extiende a otros habitantes. Salva, tras una breve pero determinante llamada telefónica, se sumerge en un estado de rabia contenida que no pasa desapercibido para Mabel y Miguel. Los jóvenes, convencidos de que sus padres ocultan información relevante, comienzan a investigar por cuenta propia, decididos a desvelar el origen de las conversaciones interrumpidas y las miradas esquivas.

Conflictos laborales y el duelo de Luz

En el ámbito social de la colonia, Pablo asume el liderazgo para intentar sofocar el malestar creciente entre las trabajadoras. El joven presiona a Tasio para que calme las quejas lideradas por Carmen, planteando una alternativa para apaciguar los ánimos, aunque su propuesta es recibida con escepticismo por una parte del grupo. Mientras tanto, Mabel y Miguel elevan el tono de sus exigencias hacia Pablo, reclamando respuestas claras sobre la situación de Nieves.

El contrapunto emocional de la semana lo protagoniza Luz, quien debe hacer frente a la pérdida de su padre. En este trance amargo, la doctora encuentra el apoyo incondicional de Digna y Begoña, quienes la acompañan en un sepelio que servirá de punto de unión para toda la colonia. Este momento de recogimiento precederá a decisiones cruciales, como la que debe tomar Paula tras recibir una propuesta inesperada de Ángel que podría cambiar el rumbo de su relación.

Confesiones y nuevos horizontes

El tramo final de estos capítulos especiales de marzo y abril traerá consigo aperturas sentimentales y cierres definitivos. Valentina decide sincerarse con Andrés, abriendo su corazón pero estableciendo límites muy precisos sobre lo que espera de su vínculo. Por su parte, Beatriz se mostrará firme en su determinación con Álvaro, mientras que Tasio se verá sacudido por nuevos descubrimientos que alterarán su percepción de los acontecimientos recientes.

Entre secretos que salen a la luz y noticias agridulces para el sector femenino de la fábrica, la colonia de ‘Sueños de libertad’ se encamina hacia una primavera marcada por heridas abiertas y reencuentros que pondrán a prueba la lealtad de sus habitantes.