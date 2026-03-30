El tenista italiano se convierte en el primer jugador desde 2017 en encadenar los títulos de Indian Wells y Miami, logrando además el récord de tres Masters 1.000 consecutivos sin ceder un solo set

Jannik Sinner ha grabado este domingo su nombre en la historia del tenis moderno al proclamarse campeón del Masters 1.000 de Miami. El italiano, actual número dos del mundo, derrotó al checo Jiri Lehecka en una final marcada por las interrupciones meteorológicas, pero dominada de principio a fin por la solidez del transalpino. Con este triunfo, Sinner completa el codiciado «Sunshine Double» —vencer en Indian Wells y Miami el mismo año—, un hito que no se alcanzaba en el circuito masculino desde que Roger Federer lo lograra en la temporada 2017.

El encuentro, que comenzó con retraso debido a las persistentes lluvias en Florida, mostró desde los primeros compases la superioridad jerárquica de Sinner. Pese a que Lehecka afrontaba su primera final de esta categoría, el italiano impuso un ritmo inalcanzable, quebrando el servicio de su rival en el tercer juego del primer set. Aunque el checo dispuso de oportunidades para recuperar la desventaja, Sinner salvó las situaciones de peligro con su servicio, cerrando la primera manga por 6-4 y elevando a 33 su racha de sets ganados de forma consecutiva en torneos Masters 1.000.

Dominio bajo la lluvia y solvencia en los momentos clave

La segunda manga se vio interrumpida nuevamente por el agua cuando apenas se habían disputado tres puntos. Tras un largo parón en vestuarios, la reanudación no alteró el guion previsto. Sinner continuó mostrándose inabordable con su saque, logrando juegos en blanco y manteniendo una presión constante al resto. El quiebre definitivo llegó en el noveno juego, permitiendo al italiano sacar para el campeonato y cerrar el partido con un 6-4 definitivo.

«Las finales son muy diferentes, he intentado estar sólido en condiciones distintas porque la pista estaba pesada», declaró Sinner tras levantar el trofeo. El joven campeón subrayó la relevancia de este triunfo antes de iniciar la gira europea: «Ganar el Sunshine Double es increíble, algo que nunca habría imaginado. Volver a casa con dos trofeos significa mucho para mí».

El asalto al número uno mundial

Los registros de Jannik Sinner en esta gira norteamericana resultan abrumadores. Se ha convertido en el primer tenista de la historia capaz de ganar tres Masters 1.000 seguidos sin perder un solo set, acumulando ya 34 mangas invicto en esta categoría. Esta victoria no solo consolida su posición en la élite, sino que le sitúa en una disposición inmejorable para disputar el número uno del ranking ATP a Carlos Alcaraz, un objetivo que podría materializarse en el próximo torneo de Montecarlo.

Por su parte, Jiri Lehecka finaliza su participación en Miami con el mérito de haber alcanzado su primera gran final, aunque vuelve a ceder ante un Sinner al que todavía no ha logrado arrebatar un solo set en sus enfrentamientos directos. El circuito se traslada ahora a la tierra batida con el italiano erigido como la figura más en forma del panorama internacional.