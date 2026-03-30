La Comisión Europea mantiene el sistema actual de alternancia horaria durante los próximos cinco años, mientras prepara un nuevo informe técnico para desbloquear la decisión definitiva sobre el horario de verano o invierno.

Este fin de semana, España cumplirá una vez más con la tradición normativa de ajustar sus relojes. En la madrugada del sábado 28 al domingo 29, la hora oficial se adelantará sesenta minutos para efectuar la transición del horario de invierno al de verano. Esta práctica, consolidada en el territorio nacional desde el año 1974, busca históricamente el aprovechamiento de la luz natural y la optimización del consumo energético en el marco de la Unión Europea.

Sin embargo, la continuidad de este modelo se encuentra bajo un intenso debate institucional en Bruselas. A pesar de la voluntad general existente en el seno de la Unión Europea para poner fin a la alternancia estacional, la falta de acuerdo entre los diferentes Estados miembros sobre qué huso horario adoptar de manera permanente —si el de verano o el de invierno— ha derivado en un bloqueo político que impide una resolución inmediata.

Un sistema bajo revisión técnica

La justificación original del ahorro energético, motor de esta medida desde la década de los 70, ha perdido vigor con el transcurso de los años. Diversos estudios técnicos señalan en la actualidad que el impacto en el consumo es prácticamente inexistente, lo que ha alimentado las voces que reclaman la supresión definitiva del cambio de hora.

Ante la imposibilidad de alcanzar un consenso común, la Comisión Europea ha optado por la prudencia normativa. Las instituciones comunitarias ya han fijado formalmente el calendario de cambios de hora hasta el año 2031. Esta decisión garantiza la estabilidad del sistema vigente durante, al menos, los próximos cinco años, proporcionando un margen temporal mientras se busca una solución política que satisfaga a todas las capitales europeas.

El horizonte de 2026 y 2031

El organismo presidido por Ursula von der Leyen no ha desistido en su empeño de reformar el sistema. En este sentido, la Comisión trabaja ya en la elaboración de un nuevo informe exhaustivo que analizará los efectos reales de la medida y las posibles alternativas de ejecución. Se prevé que este documento vea la luz a finales de 2026, momento en el que servirá de base técnica para reactivar el debate parlamentario y tratar de aproximar las posturas enfrentadas de los países miembros.

La encrucijada actual reside en la elección del modelo final. Mientras un bloque de países defiende la permanencia del horario de verano, otros se inclinan por el de invierno como la opción más saludable y eficiente. Esta dicotomía es la que mantiene paralizado el proyecto de ley original.

De no producirse un acuerdo previo, será a partir de 2031 cuando la Unión Europea se vea obligada a replantear de forma integral el sistema actual. El objetivo final sigue siendo obtener una decisión definitiva que logre desbloquear una situación que lleva años estancada en los despachos de Bruselas, redefiniendo cómo se gestionará el tiempo en el continente a partir de la próxima década.