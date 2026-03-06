Repaso a las combinaciones ganadoras de la jornada en los sorteos de ámbito nacional

La jornada del jueves 5 de marzo ha dejado diversas combinaciones ganadoras en los principales sorteos de loterías y apuestas del Estado. A continuación, se detallan los números agraciados en cada uno de ellos para que los participantes puedan verificar sus boletos.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE correspondiente al 5 de marzo ha sido el 09684. Los agraciados con este número obtienen un premio de 35.000 euros por billete. Asimismo, la serie 041 asociada a este número ha resultado premiada con ‘La Paga’, dotada con 36.000 euros al año durante 25 años.

La Primitiva

La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva de ayer ha sido la formada por los números 5, 8, 15, 37, 45 y 48. El número complementario ha recaído en el 7, mientras que el reintegro ha correspondido al 5.

Lotería Nacional

En el sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves, el número premiado ha sido el 27188. Los reintegros han correspondido a las terminaciones en 9, 3 y 8.

Bonoloto

El resultado del sorteo de la Bonoloto del 5 de marzo ha arrojado la siguiente combinación ganadora: 1, 11, 14, 22, 41 y 43. El número complementario ha sido el 18 y el reintegro ha correspondido al 2.

EuroDreams

La combinación ganadora del sorteo de EuroDreams para este jueves ha estado compuesta por los números 06, 18, 22, 32, 37 y 38. El número sueño ganador ha sido el 4.

Nota: Se recuerda a todos los participantes que estas listas son informativas. La única relación oficial de premios válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE a través de sus canales oficiales.