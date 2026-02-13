La electricidad encadena cuatro días consecutivos por debajo de los 10 €/MWh, situando la media de este viernes en unos excepcionales 4,42 €/MWh. El mercado mayorista ofrecerá cinco horas seguidas a coste cero o negativo durante la tarde, un alivio histórico para los consumidores.

El precio de la luz continúa su racha triunfal para el bolsillo de los ciudadanos. Según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), este viernes 13 de febrero la luz vuelve a bajar, consolidando una tendencia que ha dejado una media semanal de apenas 4,76 €/MWh. La alta generación de energías renovables está permitiendo que los precios se mantengan en niveles mínimos, una situación muy provechosa de cara al segundo fin de semana del mes.

Las horas más baratas: Aprovecha la «franja negativa»

A diferencia de lo que suele ser habitual, el mayor ahorro no vendrá durante la madrugada, sino a plena luz del día. El gran desplome se producirá a partir del mediodía, creando una ventana de oportunidad ideal para concentrar el uso de electrodomésticos de alto consumo como la lavadora, el horno o el lavavajillas.

El momento más económico de la jornada se vivirá entre las 15:00 y las 17:00 horas, cuando el precio entrará en terreno negativo con -0,02 €/MWh. Sin embargo, el ahorro comenzará mucho antes: desde las 12:00 hasta las 15:00 horas, el precio se mantendrá fijado en los 0 euros. En total, los consumidores disfrutarán de cinco horas consecutivas con la energía prácticamente gratis en el mercado mayorista.

El pico de precio se traslada a la mañana

Este viernes presenta una anomalía respecto a la tendencia habitual de los mercados energéticos: el momento más caro no será la noche, sino el inicio de la jornada laboral.

El pico máximo se registrará de 08:00 a 09:00 horas, cuando el precio subirá hasta los 27,74 €/MWh, seguido muy de cerca por el tramo de 07:00 a 08:00 horas, con una tarifa de 26,20 €/MWh. A pesar de ser los momentos menos económicos del día, estos valores siguen estando muy por debajo de los precios habituales de meses anteriores, que frecuentemente superaban los 100 €/MWh.

Recomendaciones de ahorro para hoy

Para maximizar el beneficio de esta bajada, se recomienda a los usuarios con tarifas indexadas o PVPC que eviten el consumo intensivo antes de las 9 de la mañana. La estrategia ganadora hoy es adelantar las tareas domésticas a la hora del almuerzo, aprovechando que el coste de la energía será inexistente durante toda la sobremesa.

Viendo los registros de los últimos días, todo apunta a que el fin de semana continuará con esta dinámica positiva, permitiendo a los consumidores españoles cerrar una de las semanas más baratas en lo que va de año.