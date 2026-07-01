La presentadora de ‘El sótano club’ denuncia haber sufrido censura por parte de reporteros de la corporación pública en un evento y critica el «blanqueamiento» de famosos que mantienen deudas millonarias con la Agencia Tributaria

La colaboradora y presentadora Alba Carrillo ha emitido duras críticas contra Radio Televisión Española (RTVE) este martes tras la publicación de la decimotercera lista de morosos de la Agencia Tributaria correspondiente al año 2026. La conductora del espacio ‘El sótano club’ en el canal TEN ha expresado su indignación al comprobar que diversos rostros que forman o han formado parte de los proyectos de la corporación pública aparecen en el citado listado de deudores. Asimismo, Carrillo ha aprovechado la ocasión para denunciar públicamente un reciente episodio de censura que afirma haber sufrido por parte de excompañeros del programa ‘D Corazón’, espacio en el que ella misma colaboró hasta el pasado mes de mayo de este año.

«Tengo el paladar caliente y creo que no les va a gustar nada a Televisión Española lo que les voy a decir, pero es que estoy muy cabreada», ha manifestado visiblemente afectada la exmodelo antes de desvelar el incidente. Según sus declaraciones, el suceso ocurrió durante la premiere del documental de Rocío Jurado, titulado ‘La más grande’. Alba Carrillo ha asegurado que una reportera de ‘D Corazón’ le retiró el micrófono de la cadena estatal para evitar sus declaraciones: «El otro día cuando fui a lo del documental de Rocío Jurado me quitaron el micro los de TVE, que eso no lo he contado».

Denuncia de censura en la televisión pública

La exmodelo ha mostrado su perplejidad ante la actitud de la cadena y ha defendido la veracidad y legitimidad de sus reclamaciones anteriores. «¿Qué les pasa conmigo si he dicho una cosa que llevo la puñetera razón? Me molesta que encima, otra vez, los que hablamos somos los culpables, no los que no pagan», ha recriminado. A raíz de este último desencuentro con los medios de la corporación pública, la presentadora ha zanjado de manera tajante su postura respecto a una posible colaboración futura con la empresa estatal: «Ahora la que no quiere estar allí soy yo, a tomar por saco».

La tertuliana ha vinculado directamente este episodio de censura con sus comentarios críticos previos sobre la gestión de contrataciones en la televisión pública, señalando un doble rasero en la dirección del ente. «Luego me censuran a mí porque no les gusta que yo afeé eso. Pero es que esto tendría que ser obligatorio: no puedes ostentar un cargo público y cobrar dinero de todos nosotros si nos debes pasta, y si no, no vas a ganar ni un céntimo», ha argumentado la conductora de ‘El sótano club’.

Los nombres señalados en la lista de deudores de 2026

Durante el transcurso de la emisión, el colaborador Alberto Guzmán ha sido el encargado de repasar los nombres propios de la lista de grandes deudores de Hacienda que han protagonizado fichajes recientes en los canales de TVE. Entre los perfiles destacados se encuentra el de la actriz Paz Vega, cuya presencia está confirmada para el programa ‘MasterChef Celebrity Legends’ pese a ser una figura habitual en los registros de la Agencia Tributaria, con una deuda pendiente con las arcas públicas que asciende a los 1.846.000 euros. Carrillo también ha cuestionado con dureza la repercusión mediática de la intérprete, extendiendo sus críticas a la portada que le dedicó la revista ¡Hola!: «También una vergüenza eso, revista ¡Hola!, ¿de verdad vamos a blanquear a estas personas? ¿De verdad vamos a seguir diciéndole al mundo que ese es el ejemplo de ciudadano y que eso es lo que tienen que proyectar?».

Otro de los nombres censurados por el equipo del programa ha sido el de la presentadora y actriz Patricia Conde, de quien se ha reseñado su reciente reincorporación al listado de deudores fiscales de la Agencia Tributaria tras haber participado previamente en el formato ‘MasterChef’ y haber ejercido de conductora en la televisión pública durante bastantes años.

Críticas al nuevo fichaje de La 1

La indignación de Alba Carrillo se ha dirigido igualmente hacia los nuevos proyectos de la parrilla de programación de La 1, en especial contra el reciente fichaje del cantante y presentador Bertín Osborne. Osborne se incorporará al espacio ‘El escondite’, un nuevo programa que prepara la primera cadena de televisión pública junto a Grison, a pesar de figurar un año más en el registro oficial de grandes deudores con una cantidad pendiente de pago de 835.000 euros.

«Esto es vergonzoso y a mí me da igual, censurarme Televisión Española, soy malísima por deciros como ciudadanos que hagáis esto, me parece fatal», ha sentenciado Carrillo, reafirmándose en los motivos que provocaron su salida de la televisión pública. El debate ha concluido con la intervención de uno de los colaboradores del formato de TEN, quien ha ironizado apuntando que «está peor visto señalar el delito fiscal que el delito fiscal», una valoración que la propia Alba Carrillo ha refrendado para cerrar su intervención: «A ellos se les premia con trabajo y a mí censurándome y diciéndome ya no vas a venir más».