Las dos series diarias de la cadena pública no se emitirán durante las jornadas del 1 y 2 de julio debido a los encuentros internacionales de la fase de eliminatorias, recuperando su horario habitual el próximo viernes

RTVE volverá a introducir modificaciones de calado en la programación de La 1 a lo largo de esta semana con motivo de la retransmisión del Mundial de Fútbol 2026. Después de que ‘La Promesa’ y ‘Valle Salvaje’ ya desaparecieran de la parrilla televisiva este lunes 30 de junio debido a la emisión del encuentro entre las selecciones de Brasil y Japón, las dos ficciones diarias de la cadena pública volverán a quedarse sin emisión tanto el miércoles 1 como el jueves 2 de julio. Tras la aplicación de estos nuevos cambios organizativos en la parrilla, ambas producciones recuperarán su horario de emisión habitual a partir del viernes 3 de julio.

Estas alteraciones en la oferta televisiva de la corporación pública responden de manera directa a la apuesta de RTVE por la fase de eliminatorias del campeonato del mundo, una circunstancia que vuelve a alterar la programación vespertina y de la franja de máxima audiencia (prime time) de La 1. En esta ocasión, la diferencia sustancial entre ambas jornadas vendrá marcada por el horario de los correspondientes encuentros deportivos; mientras que el miércoles el partido se disputará en horario de tarde, el jueves jugará la Selección Española, un hecho que obligará a la dirección de la cadena a ampliar de forma notable la cobertura previa del evento.

La tarde del miércoles 1 de julio: Inglaterra contra República Democrática del Congo

Durante la jornada del miércoles 1 de julio, la programación de La 1 comenzará a desarrollarse con total normalidad a través de la emisión del ‘Telediario 1’, al que seguirá el espacio ‘Teledeporte directo al Mundial’. A continuación, el programa ‘Directo al grano’ ampliará su duración habitual en la parrilla hasta las 17:45 horas, momento exacto en el que arrancará la cobertura televisiva del encuentro internacional entre Inglaterra y la República Democrática del Congo, cuyo inicio está previsto para las 18:00 horas.

Al concluir el partido de fútbol, la cadena ofrecerá una nueva entrega de ‘Camino a NY’, justo antes de que La 1 conecte con la segunda edición del informativo de la casa, el ‘Telediario 2’. Como consecuencia directa de esta distribución horaria, tanto ‘Valle Salvaje’ como ‘La Promesa’ volverán a desaparecer por completo de la parrilla de televisión, repitiendo la situación acontecida el pasado lunes. Del mismo modo, los espacios ‘Malas lenguas’ y ‘Aquí la Tierra’ tampoco se emitirán en esta fecha.

El jueves 2 de julio: Amplia cobertura por el España – Austria

Los cambios en la parrilla de RTVE serán todavía mayores de cara al jueves 2 de julio. Aunque la franja de la sobremesa arrancará de la misma forma que en el día anterior, el programa ‘Directo al grano’ prolongará su permanencia en pantalla hasta las 18:30 horas, dando paso inmediatamente después a ‘Camino a NY’.

A diferencia de lo estipulado para el miércoles, el encuentro de fútbol de esta jornada enfrentará a la Selección Española con el combinado de Austria a partir de las 21:00 horas. Por este motivo, RTVE dedicará un amplio espacio televisivo previo desde las 20:45 horas, enmarcado dentro de la cobertura especial diseñada para el Mundial 2026. Una vez finalizado el choque deportivo, la cadena enlazará de manera directa con el ‘Telediario 2’ y, posteriormente, ofrecerá el formato ‘El perro andaluz by Manu Sánchez’.

Con la aplicación de estas modificaciones de última hora, las ficciones ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’ habrán dejado de emitirse un total de tres días a lo largo de esta semana (lunes, miércoles y jueves), manteniendo únicamente su emisión habitual durante este martes. Si no se llegan a producir nuevos cambios en la programación por parte de la corporación, ambas series regresarán a la parrilla de La 1 el viernes 3 de julio en sus horarios habituales.