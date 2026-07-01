El artista británico, que se encuentra en la capital andaluza para su concierto en el Icónica Santalucía Sevilla Fest dentro de su gira ‘Long90’s Tour’, protagonizó una actuación improvisada en el centro histórico antes de su cita sobre el escenario.

El cantante británico Robbie Williams ha protagonizado un inesperado acontecimiento en el centro histórico de Sevilla a escasas horas de su próxima actuación en la ciudad. Lo que comenzó como un paseo habitual por la zona monumental de la capital hispalense terminó transformándose en un concierto improvisado en plena vía pública, un gesto que desbordó el protocolo habitual que rodea a las estrellas internacionales de la música y que causó una gran sorpresa entre todos los viandantes que transitaban por el lugar en ese momento.

El suceso tuvo lugar concretamente en la calle Santa María la Blanca. En este enclave se encontraba un músico callejero interpretando Angels, uno de los mayores éxitos de la carrera discográfica de Robbie Williams, cuando el propio artista apareció de forma imprevista en la escena. Lejos de pasar de largo o limitarse a escuchar la versión de su tema, el intérprete británico decidió aproximarse al micrófono del músico para unirse a él y comenzar a cantar de manera conjunta ante el público presente.

A pesar de que presenciar a una figura de la música internacional actuando de manera espontánea en un espacio público no constituye un hecho frecuente, existen precedentes similares en la historia musical reciente de España. Hace unos años, el cantante Dani Martín sorprendió a los peatones que recorrían la Gran Vía de Madrid al interpretar varias de sus composiciones directamente entre los ciudadanos. Asimismo, Fito Cabrales, vocalista y líder de la formación Fito & Fitipaldis, protagonizó otro episodio muy difundido al sumarse de forma espontánea a la actuación de un músico callejero para cantar con él, constatando que la actividad musical halla en ocasiones espacios de expresión alejados de los escenarios convencionales.

El gesto de Robbie Williams en las calles sevillanas adquiere una relevancia añadida al producirse solo unas horas antes de ofrecer su única actuación programada en la comunidad de Andalucía. Este concierto se enmarca dentro de su actual gira internacional, denominada Long90’s Tour, la cual realiza una parada en el festival Icónica Santalucía Sevilla Fest. Durante su intervención en este evento, el artista británico tiene previsto repasar parte de los grandes éxitos que han marcado su trayectoria profesional, incluyendo las canciones que forman parte de su trabajo de estudio Life Thru A Lens.