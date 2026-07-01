El presentador analiza en la Cadena SER los detalles de la nueva prueba final tras la sentencia del Tribunal Supremo y valora el impacto del cambio en la audiencia y en el equipo del concurso de Antena 3

El panorama televisivo español ha vivido semanas de gran expectación en torno a uno de sus formatos más consolidados. Roberto Leal ha desvelado cómo ha vivido el equipo de ‘Pasapalabra’ el reemplazo de ‘El Rosco’ por ‘AlaZ’, la nueva prueba final del programa, y la incertidumbre experimentada durante el último mes. Este cambio estructural se ha producido a raíz de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, la cual obligó al concurso de Atresmedia a cesar de forma inmediata las emisiones de su prueba estrella. El dictamen judicial decretó que la legítima poseedora de los derechos de dicho juego es la productora holandesa MC&F y no ITV Studios, compañía con la que Antena 3 gestiona la producción del espacio que conduce el comunicador andaluz.

Tras la resolución judicial, el concurso mantuvo en emisión ‘El Rosco’ durante casi un mes antes de dar el paso definitivo. Fue el pasado viernes 19 de junio cuando el formato estrenó de manera oficial ‘AlaZ’, una nueva prueba final que toma como referencia un concurso de la televisión suiza RSI. Por el momento, la modificación está contando con el respaldo positivo del público tanto en las redes sociales como en las mediciones de audiencia, logrando que apenas se haya resentido el rendimiento del formato tras prescindir del juego que había sido el eje estelar del programa a lo largo de 26 años.

La incertidumbre interna ante el dictamen judicial

En una entrevista concedida este martes al programa ‘La Ventana’ de la Cadena SER, Roberto Leal conversó con Carles Francino y admitió abiertamente que en el seno del equipo existía un temor real ante el devenir del concurso. El presentador explicó que la llegada de una sentencia judicial de obligado acatamiento generó un periodo de dudas sobre los siguientes pasos a seguir, si bien destacó la rápida y positiva reacción de la cadena televisiva para transformar la situación en lo que considera un avance para el formato.

El conductor del espacio aclaró que, más allá de un temor personal absoluto, la inquietud se centraba en desconocer la dirección que tomaría el proyecto. Según relató, las expectativas iniciales pasaban por ver si el conflicto de derechos se podía solucionar, pero una vez que se constató la inviabilidad de esa vía, la respuesta del grupo de comunicación y de la productora fue excelente. Respecto a la preparación del relevo, Leal reconoció ante Francino que dispusieron de un margen de tiempo muy reducido para reaccionar, motivo por el cual alabó el esfuerzo de los profesionales del equipo que trabajaron intensamente para llegar a tiempo a la fecha de emisión fijada, permitiendo una transición natural y sin dramatismos.

Las novedades mecánicas de ‘AlaZ’ frente al formato anterior

El presentador andaluz defendió que la incorporación de ‘AlaZ’ supone una mejora objetiva con respecto a la dinámica previa. Entre los factores clave de este nuevo juego, destacó el incremento de la participación de los espectadores. Como anécdota del cambio en el plató, reveló que anteriormente los asistentes entre el público permanecían en estricto silencio durante la parte final, mientras que ahora participan de una manera tan activa que la propia regidora del programa se ve obligada a pedirles que no hablen.

Asimismo, Roberto Leal desgranó las variaciones estratégicas que introduce la prueba de la televisión suiza. El juego permite a la audiencia interactuar directamente desde sus hogares y desde las gradas, incorporando además la posibilidad de solicitar una letra a modo de pista a cambio de una penalización de cinco segundos en el tiempo disponible. A ello se suma la dificultad añadida del recorrido del abecedario, puesto que la estructura obliga a los concursantes a responder de la letra Z a la A, un orden inverso que rompe con el hábito común del espectadero y de los participantes.

Ante la apertura de esta nueva etapa, el comunicador expresó su deseo de que ‘Pasapalabra’ se mantenga en antena durante muchos años con la mecánica actual de ‘AlaZ’, vinculando su continuidad a la respuesta de la audiencia. Por último, Leal concluyó reafirmando su compromiso prioritario con el concurso diario de Antena 3, señalando que, a pesar de tener la oportunidad de compaginar su labor en otros espacios televisivos de la cadena como ‘El desafío’ o el proyecto junto a su madre, su voluntad principal es continuar al frente del histórico formato de entretenimiento.