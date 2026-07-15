Este miércoles, 15 de julio de 2026, “La Promesa” vuelve a La 1 / TVE con un capítulo que aprieta el nudo en varios frentes a la vez. Por un lado, el miedo y la incertidumbre que ha dejado la salud de la bebé de María siguen pesando sobre todos en el palacio. Por otro, las emociones —y los planes— se reorganizan alrededor de Julieta y Manuel, mientras Martina trata de sostener a Jacobo tras la preocupación que le dejó el accidente de su madre y su hermano. Y, como si hiciera falta más gasolina en el ambiente, el avance del episodio sitúa la llegada de Máximo de Buenaventura a La Promesa acompañada de una sorpresa.

Qué pasará hoy en La Promesa

Arranca el capítulo 867 con la misma sombra: la incertidumbre sobre el diagnóstico de la bebé de María continúa siendo una preocupación constante. El doctor, como se adelantó, no tiene una respuesta clara, y esa falta de información deja a los habitantes del palacio en una situación emocional difícil, más cerca de la angustia que del alivio. Con el paso de las horas, la espera se convierte en un problema en sí mismo: nadie sabe qué puede pasar, y esa tensión se nota en cómo reaccionan los personajes ante cada novedad.

En paralelo, el capítulo mantiene el foco en las relaciones y en los sentimientos cruzados. El avance apunta que Manuel, que también está enamorado de Julieta, intenta convencerla para que se quede, aunque sea a costa de seguir sufriendo por un amor que se dibuja como imposible. El tono de esta trama es el de la insistencia con sabor a renuncia: Manuel no se limita a expresar lo que siente, sino que busca una decisión concreta en Julieta, en medio de un contexto ya cargado de presión.

La preocupación también se concentra en Martina y en Jacobo. Ella intenta apoyarle, pero Jacobo sigue muy afectado tras el accidente que marcó a su familia: el de su madre y el de su hermano. En el avance se recoge que Martina le propone una salida con intención de acompañarle de verdad: visitar juntos a su familia. Para la joven, no se trata solo de “hacer planes”, sino de encontrar un modo de que el dolor no lo devore todo, y de que Jacobo no se quede solo con la inquietud.

Y en la parte más esperada de la jornada, Máximo de Buenaventura llega a La Promesa después de unas jornadas de intensa preparación. Pero el episodio añade un matiz importante: no viene solo. El avance del capítulo adelanta que Máximo llega acompañado por su servicio personal, un detalle que suele alterar la dinámica interna del palacio y que, sin necesidad de inventar más, deja claro que el poder y las visitas con personal propio siempre traen movimientos.

Dónde y cuándo ver La Promesa

Cadena: La 1 / TVE

La 1 / TVE Horario habitual: 17:25

17:25 Día: miércoles 15 de julio de 2026

Si te quedaste con la intriga por el estado de la bebé de María, si sigues la tensión emocional entre Manuel y Julieta o si quieres ver cómo aterriza la visita de Máximo con su servicio, este capítulo de “La Promesa” promete mantener el suspense bien encendido. Enciende la televisión: a esa hora, el palacio no para.