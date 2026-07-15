El grupo de comunicación y el periodista deportivo ponen fin a su relación profesional de manera amistosa, fijando la despedida del emblemático programa de Mega para el próximo lunes 20 de julio, coincidiendo con la final del Mundial.

Atresmedia ha hecho oficial este martes a través de un comunicado el cese de la vinculación laboral de Josep Pedrerol con el grupo de comunicación. Tras más de una década de colaboración, el periodista catalán y la compañía audiovisual han acordado de mutuo acuerdo y de forma amistosa la finalización de su relación profesional. Con esta decisión, se pone fecha de cierre a la trayectoria del programa «El Chiringuito de Jugones» en el grupo, cuya última emisión tendrá lugar el próximo lunes 20 de julio con un espacio especial dedicado al análisis de la final del Mundial de fútbol. La marcha de Pedrerol también supone el final de su etapa como presentador del espacio informativo «Jugones» en laSexta, donde ha liderado las audiencias de la sobremesa frente a sus competidores directos.

Fin de una etapa de trece años de éxitos y liderazgo deportivo

La salida de Josep Pedrerol cierra un ciclo de trece años en los que el comunicador ha liderado algunos de los proyectos de información y entretenimiento deportivo más reconocibles y exitosos de la televisión en España. Al frente de «El Chiringuito», el periodista consolidó un formato diario de debate, análisis y actualidad futbolística que consiguió conectar con millones de espectadores y trascender la pantalla convencional para convertirse en un consolidado fenómeno dentro del entorno digital.

Tanto el grupo audiovisual como el propio presentador han querido destacar el buen entendimiento que ha imperado en la toma de esta decisión. A través de la nota oficial remitida por Atresmedia, el director general del grupo, José Antonio Antón, ha expresado públicamente su gratitud hacia el periodista y los profesionales que integran su redacción: «Tras 13 años de trayectoria compartida, queremos agradecer a Josep Pedrerol y a su equipo su profesionalidad, compromiso y los logros alcanzados durante este tiempo. Cerramos esta etapa con la satisfacción de haber alcanzado un acuerdo mutuo y les deseamos el mayor de los éxitos en los nuevos proyectos que emprenda en el futuro», ha manifestado el directivo.

Hasta el lunes que no se mueva nadie 😉 https://t.co/J1zJcfKNuI — Josep Pedrerol (@jpedrerol) July 14, 2026

Un adiós que coincide con la cobertura de la final del Mundial

El adiós definitivo de «El Chiringuito» en las pantallas de Atresmedia se producirá el lunes 20 de julio. Para esa jornada, la cadena temética Mega emitirá un programa especial enfocado en desgranar todos los pormenores, incidencias y reacciones de la final del Mundial de fútbol, despidiendo de este modo el curso deportivo nuevamente en lo más alto de los índices de audiencia de las emisoras temáticas.

El propio Josep Pedrerol ha valorado de forma muy positiva la etapa que ahora concluye, incidiendo especialmente en las condiciones en las que ha podido desarrollar su labor periodística a lo largo de este periodo: «Han sido trece años fantásticos en los que hemos trabajado con absoluta libertad. Si además de informar con exclusivas y el mejor debate, hemos conseguido hacer compañía y arrancar una sonrisa cada noche con ‘El Chiringuito’, nos sentimos más que felices. Y al mediodía con ‘Jugones’ hemos logrado ser el referente de la información polideportiva», ha declarado el presentador a modo de balance.

Incertidumbre sobre el próximo destino del equipo periodístico

La confirmación por parte de Atresmedia de la salida del presentador llega días después de que trascendieran las informaciones publicadas por el diario As, que apuntaban a que Josep Pedrerol se encontraría ultimando los detalles para su desembarco en el grupo de comunicación Mediaset tras finalizar de manera oficial su compromiso con Atresmedia este domingo 19 de julio.

Por el momento, no existe una confirmación oficial respecto a si el periodista y la totalidad de su equipo darán finalmente el salto profesional a la compañía de la competencia directa, permaneciendo por ahora la incógnita sobre cuál será el destino laboral definitivo de todo el equipo de profesionales que ha acompañado al comunicador durante estos últimos años.