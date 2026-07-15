Hay capítulos en Valle Salvaje que empiezan con calma… pero acaban con el pulso acelerado. Este miércoles, 15 de julio de 2026, la telenovela de época vuelve a poner el foco en los conflictos que se gestan en el entorno rural, donde cada gesto tiene consecuencias y donde el honor pesa más que cualquier explicación.

El avance del episodio 446 trae un arranque especialmente tenso: José Luis se planta en medio y consigue impedir una pelea entre Dámaso y don Hernando. Una intervención que, por sí sola, ya promete dejar huella, porque detener a tiempo un choque directo no siempre significa que el problema desaparezca: a veces, solo cambia de forma, de lugar o de destinatario.

Pero no es el único frente abierto. En paralelo, el capítulo también avanza por una vía emocional y relacional que puede dar un giro inesperado en el día a día de los personajes. El avance apunta que Mercedes rechaza el acercamiento de Victoria. Es decir, no habrá complacencia ni entendimiento inmediato: la resistencia de Mercedes deja claro que, al menos por ahora, no está dispuesta a dar por buenas las intenciones de Victoria.

La combinación de ambos asuntos—la tensión del choque entre figuras masculinas enfrentadas y el conflicto silencioso que nace en una negativa afectiva—refuerza el tono dramático de la serie. En un mundo como el de Asturias en el siglo XIX, donde la reputación y la autoridad marcan el ritmo de la vida cotidiana, las decisiones que se toman en el momento pueden convertirse en el origen de nuevas batallas.

Qué pasará hoy en Valle Salvaje

Según el avance real publicado para el miércoles 15 de julio, el episodio 446 se centra en dos puntos clave:

Intervención de José Luis: José Luis impide que Dámaso y don Hernando lleguen a una pelea. Su papel actúa como freno, pero el avance no confirma que el conflicto quede resuelto; por el contrario, deja la sensación de que la tensión sigue ahí, a la espera del siguiente detonante.

que y lleguen a una pelea. Su papel actúa como freno, pero el avance no confirma que el conflicto quede resuelto; por el contrario, deja la sensación de que la tensión sigue ahí, a la espera del siguiente detonante. Rechazo de Mercedes a Victoria: Mercedes rechaza el acercamiento de Victoria. Un no que complica el acercamiento y dibuja un escenario donde las intenciones no bastan: hacen falta hechos, y de momento Mercedes no los ve.

En definitiva, un capítulo que combina el choque frontal con el pulso emocional. Por un lado, la decisión de evitar la agresión puede ser una forma de proteger, controlar o incluso marcar límites. Por otro, la negativa de Mercedes a Victoria añade una capa de conflicto que no se resuelve con facilidad, porque afecta a la cercanía entre personajes y puede condicionar lo que ocurra en los próximos días.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

Valle Salvaje se emite en La 1 / TVE, en su horario habitual de las 16:30, este miércoles 15 de julio de 2026.

Si quieres seguir el pulso dramático de la serie, hoy toca estar atento: José Luis frena una pelea a tiempo… y Mercedes cierra la puerta a Victoria con un rechazo que promete dar que hablar.