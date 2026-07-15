La duquesa de Miramar se muestra inflexible ante el intento de reconciliación de Victoria, mientras José Luis interviene para frenar una pelea entre Hernando y Dámaso en el capítulo 446 de la serie diaria.

La tensión eclesiástica y los conflictos personales continúan marcando el rumbo de las tardes en ‘Valle Salvaje’. En el episodio de este miércoles, 15 de julio, los espectadores asistirán a las consecuencias de las últimas disputas en el palacio y a la llegada de un nuevo personaje que promete alterar la tranquilidad de la Casa Pequeña. Los movimientos estratégicos de las familias y las sospechas en torno a los acontecimientos del pasado centran una entrega donde las posturas se vuelven más firmes que nunca.

Mediación al límite y distanciamiento definitivo entre Victoria y Mercedes

El ambiente en el palacio alcanza uno de sus puntos más críticos, obligando a intervenir a las altas esferas de la familia. José Luis consigue actuar a tiempo para evitar que la creciente hostilidad entre Hernando y Dámaso desemboque en una violenta pelea. Aunque la mediación del señor impide un enfrentamiento físico que parecía inevitable, el conflicto de fondo entre ambos personajes dista mucho de estar resuelto y mantendrá la alerta en la casa.

Paralelamente, Victoria realiza un último intento desesperado por acercar posturas con Mercedes, convencida de que todavía existe una posibilidad para reparar la dañada relación entre ambas. Sin embargo, la duquesa de Miramar se muestra firme e inflexible en su posición, dejando claro que no contempla ningún tipo de reconciliación. A partir de este momento, el vínculo entre ellas se limitará a la distancia, el respeto y una cordialidad estrictamente formal.

Una llegada emotiva y el descubrimiento de Luisa sobre el parto de Rosalía

Por otro lado, la Casa Pequeña se convierte en el escenario de un tierno reencuentro. Nicolás, un antiguo y querido amigo de Atanasio, llega al lugar y se emociona profundamente al comprobar el buen rumbo que ha tomado la vida de su allegado.

Sin embargo, la tranquilidad se quiebra en otra de las estancias cuando Luisa queda completamente desconcertada al realizar un importante descubrimiento sobre el pasado. La mujer averigua que Rosalía recibió la asistencia de dos parteras durante su parto. Esta revelación despierta de inmediato una inquietante duda en Luisa, quien empieza a cuestionarse si las mujeres involucradas en dicho alumbramiento se tratan en realidad de Pura y Petra.

Presiones matrimoniales y dudas en torno a los sentimientos de Pepa

En el plano de los compromisos familiares, Francisco continúa ejerciendo una fuerte presión sobre Martín para que asuma un papel de mayor relevancia y protagonismo en los preparativos de la boda. Esta insistencia coloca a Martín en una situación cada vez más incómoda, obligándolo a enfrentarse de manera directa a sus propios sentimientos y a adoptar una postura clara ante un enlace que no parece vivir con la misma ilusión que el resto de los implicados.

Ante este panorama, todas las miradas se dirigen hacia Pepa y la manera en la que está afrontando un momento tan decisivo para el futuro familiar. Pese a que intenta mantener la calma en todo momento y mostrarse cercana a la celebración, todavía persisten serias dudas sobre la autenticidad de sus emociones. El dilema sobre si Pepa está verdaderamente ilusionada con las nupcias junto a Francisco o si, por el contrario, sigue manteniendo sentimientos ocultos por Martín se convertirá en un elemento clave que podría poner en riesgo los planes previstos en ‘Valle Salvaje’.