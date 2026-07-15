Los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, celebraron con entusiasmo los goles de Oyarzabal y Pedro Porro que clasifican a la selección nacional para el partido definitivo por el título en Nueva Jersey.

La clasificación de la selección española de fútbol para la gran final del Mundial 2026 ha desatado una ola de entusiasmo que ha alcanzado de lleno a la Casa Real. Los reyes Felipe VI y Letizia, junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, siguieron con gran expectación y nerviosismo la semifinal disputada contra el combinado de Francia. El encuentro, que concluyó con una sólida victoria por cero goles a dos a favor de la escuadra dirigida por Luis de la Fuente, fue seguido por la Familia Real a través de la televisión, sumándose así a las celebraciones que se han extendido por ciudades como Madrid o Dallas, y por diversos puntos del planeta.

Nervios y celebración familiar en el palacio durante la semifinal

La retransmisión del encuentro liguero mantuvo en vilo a los miembros de la Casa Real durante los noventa minutos de juego. A lo largo del partido, la princesa Leonor y la infanta Sofía mostraron signos evidentes de la tensión propia de una semifinal mundialista. De hecho, a la heredera al trono se la pudo observar agarrando la mano de su padre, el rey Felipe VI, y de su hermana, la infanta Sofía, quien siguió el desarrollo del juego con un semblante de máxima concentración ante la pantalla.

La tensión dio paso a la euforia con los goles del combinado nacional. Don Felipe celebró con los brazos en alto los tantos marcados por Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, para fundirse inmediatamente después en un abrazo con la princesa Leonor. Un gesto de celebración similar al que protagonizó la reina Letizia, quien estrechó de forma cariñosa a la infanta Sofía tras consolidarse el triunfo sobre el terreno de juego.

Un mensaje de felicitación y apoyo de cara a la gran final

Una vez certificado el pase a la última ronda del torneo, la Casa Real hizo pública su felicitación oficial a través de un mensaje difundido en sus canales de redes sociales. La publicación estuvo acompañada por un archivo de vídeo en el que se muestra a los reyes y a sus dos hijas compartiendo la emoción de la victoria.

«¡España está en la final! Habéis vuelto a demostrar por qué sois una de las grandes selecciones del mundo. Ahora, con todo un país a vuestro lado, llega el momento de luchar por el título. Gracias por hacernos disfrutar de este camino. ¡A por ello!», expresaba el comunicado de la institución, reconociendo el esfuerzo del conjunto español en su andadura mundialista.

¡España está en la final! 🇪🇸



Habéis vuelto a demostrar por qué sois una de las grandes selecciones del mundo. Ahora, con todo un país a vuestro lado, llega el momento de luchar por el título.



Gracias por hacernos disfrutar de este camino. ¡A por ello, @SEFutbol!#VamosEspaña |… pic.twitter.com/QeDgltZ9yz — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) July 14, 2026

Rumbo a Nueva Jersey para buscar la segunda estrella

La solvente actuación del conjunto de Luis de la Fuente, que se impuso a Francia gracias a un gol de penalti transformado por Mikel Oyarzabal durante el primer tiempo y a otro tanto de Pedro Porro tras el paso por los vestuarios, sirvió para amargar la fiesta nacional del país vecino y sellar de manera brillante el billete para la final de la competición.

Con este resultado, la selección nacional se desplazará a Estados Unidos para disputar el partido definitivo por el título el próximo domingo, 19 de julio. El encuentro tendrá lugar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde España buscará coronar su camiseta con la segunda estrella de campeona del mundo frente al combinado que resulte vencedor de la otra semifinal, disputada entre las selecciones de Inglaterra y Argentina.