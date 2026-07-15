La colaboradora de televisión recuerda su conflicto económico con su exrepresentante, detalla el desembolso realizado en abogados y relata un desencuentro pasado con la ‘influencer’ María Pombo por la portada de sus bodas.

La conocida figura de la televisión española Belén Esteban ha reaparecido públicamente en una entrevista concedida al pódcast ‘Ac2ality’ tras varios meses de descanso y preparación de nuevos proyectos profesionales. Durante su intervención, la excolaboradora del programa Sálvame ha abordado diversos episodios de su trayectoria mediática, rememorando el prolongado conflicto económico que mantiene con su antiguo agente, Toño Sanchís, y detallando las consecuencias financieras que le ha acarreado el proceso judicial para reclamar la cantidad que se le adeuda.

Un conflicto económico que supera el medio millón de euros

Durante su participación en el citado espacio de entrevistas, Belén Esteban ha recordado de forma explícita el perjuicio económico derivado de la relación profesional con su exrepresentante. Según ha manifestado la protagonista, la cantidad que le adeuda Toño Sanchís se ha incrementado con el tiempo, superando en la actualidad la cifra de los 500.000 euros.

La televisiva ha incidido en el elevado coste económico que ha tenido que afrontar para defender sus intereses en los tribunales, señalando que se ha gastado «un pastizal en abogados» con el objetivo de recuperar sus fondos. A pesar de las dificultades del proceso, Esteban ha subrayado su plena confianza en la administración de justicia, un ámbito en el que ha obtenido resoluciones favorables tras afrontar un total de cuatro juicios contra su antiguo agente.

Asimismo, ha expresado su malestar al constatar que la persona que le adeuda dicha cantidad continúa con su actividad profesional ordinaria, produciendo series de televisión y realizando actuaciones musicales con un grupo en diferentes localidades del territorio nacional.

Aprendizaje financiero y deudas pendientes

La experiencia acumulada a lo largo de este litigio judicial ha supuesto para Belén Esteban un aprendizaje significativo en la gestión de sus relaciones personales y financieras. Según ha explicado, su marido le instruyó en la determinación de no realizar nuevos préstamos económicos. En este sentido, ha admitido haber depositado su confianza en una persona equivocada en el pasado y ha asegurado que, de recuperar el dinero que ha prestado a diversas personas a lo largo de su vida, dispondría de los recursos necesarios para adquirir un vehículo de alta gama.

El origen de su desencuentro con la ‘influencer’ María Pombo

Además de los pormenores de su litigio financiero, Belén Esteban ha rememorado un desencuentro del pasado que afectó a su relación con la creadora de contenido María Pombo. El conflicto se originó en la víspera del enlace matrimonial de ambas, una fecha en la que coincidieron un total de tres bodas de relevancia mediática: la de la cantante de ópera Ainhoa Arteta, la de María Pombo con Pablo Castellano, y la de la propia Belén Esteban con su pareja Miguel.

El motivo de la disputa surgió cuando la influencer madrileña adelantó públicamente desde el plató de Sálvame que sería ella quien ocuparía de forma exclusiva la portada de una conocida revista del corazón. Belén Esteban ha confesado que aquella afirmación le sentó «fatal» debido a que en ese momento se trataba de una información confidencial de la que no existía constancia oficial y que, finalmente, se resolvió mediante una portada compartida entre los enlaces matrimoniales de ambas. A pesar de aquel desencuentro inicial, la colaboradora ha aclarado que la relación posterior entre ambas ha sido plenamente cordial.