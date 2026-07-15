La Unión de Actores y Actrices confirma el fallecimiento de la intérprete abulense, conocida por su papel de Nieves Torralba en la producción de los hermanos Caballero y por una extensa trayectoria en la televisión, el cine y el teatro nacional.

El sector de las artes escénicas y la televisión en España ha recibido con pesar la noticia del fallecimiento de la actriz Ascen López a los 69 años de edad. La Unión de Actores y Actrices ha sido la encargada de comunicar oficialmente la pérdida de la intérprete abulense a través de sus canales de difusión, provocando una honda consternación entre sus compañeros de profesión y el público general. Su deceso se produce en un momento de especial relevancia en su carrera profesional, coincidiendo con la expectación por el desenlace de la serie de televisión «Muertos S.L.», producción en la que desempeñaba uno de los papeles más destacados del reparto.

Una pérdida que conmociona al sector de la interpretación

El anuncio del fallecimiento de la actriz se ha realizado a través de una declaración institucional emitida por la Unión de Actores y Actrices. Desde la cuenta oficial de la entidad, que lidera actualmente Juanjo Artero tras su nombramiento como secretario general hace apenas una semana, se ha trasladado un mensaje de condolencia pública: «Desde la Unión nuestro más sincero pésame para los familiares y amigos de la actriz. Descansa en paz».

Ascen López, nacida en Ávila y con residencia habitual establecida en Madrid, contaba con una sólida formación académica en el plano interpretativo. La actriz era licenciada en Arte Dramático por la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) de Madrid, donde se formó bajo las directrices del maestro de actores William Layton. Esta base académica le sirvió para cimentar una carrera versátil que abarcó producciones teatrales de gran formato, proyectos cinematográficos y múltiples apariciones en la pequeña pantalla.

El éxito televisivo de la mano de ‘Muertos S.L.’

A pesar de contar con una trayectoria profesional prolongada y constante, el reconocimiento del gran público y la popularidad más reciente le llegaron gracias a su participación en «Muertos S.L.», la comedia televisiva creada por los hermanos Laura y Alberto Caballero. En esta ficción de corte humorístico ambientada en el sector funerario, cuyos creadores son también los responsables de éxitos como «La que se avecina», López interpretaba a Nieves Torralba.

El personaje de Nieves Torralba, viuda del fundador de la Funeraria Torregrosa, asume las riendas de la gestión y dirección del negocio familiar tras el deceso de su esposo. Se trata de un papel de gran relevancia en la trama, cuyo desenlace final estará disponible para los espectadores a través de la plataforma Netflix el próximo 7 de agosto. El eje argumental de este tramo definitivo de la serie se centra precisamente en dilucidar qué personaje asumirá el relevo de Nieves al frente del negocio de pompas fúnebres.

La actriz se mostró muy activa en la promoción de esta ficción hasta sus últimas semanas de vida. De hecho, hace apenas tres semanas, la propia intérprete compartió de forma pública imágenes correspondientes a un viaje que realizó a la ciudad de Los Ángeles junto al resto de los integrantes del reparto con el objetivo de promocionar el proyecto audiovisual.

Una presencia constante en el teatro y las series de televisión en España

La carrera de Ascen López en el panorama audiovisual español se caracterizó por su participación en títulos muy representativos de la historia reciente de la televisión. La actriz formó parte del reparto de ficciones diarias y semanales de gran arraigo como «Amar en tiempos revueltos», «Sin tetas no hay paraíso», «Águila Roja», «Cuéntame cómo pasó», «Velvet», «Centro médico», «Caronte» o «Servir y proteger». Asimismo, su firma interpretativa quedó plasmada en series de notable éxito en plataformas de contenidos como «El Inmortal» y «Machos Alfa», donde asumió papeles de carácter preponderante.

Más allá de los estudios de grabación de televisión, las tablas de los teatros constituyeron un pilar fundamental en su vida profesional. Entre sus trabajos más recientes sobre el escenario destaca su participación en el montaje «El cuaderno de Pitágoras», una obra representada en las dependencias del Centro Dramático Nacional (CDN) durante el año 2022. Con anterioridad, entre los años 2019 y 2020, Ascen López formó parte del elenco artístico del célebre espectáculo musical «Billy Elliot», que se representó en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid.

El pasado mes de mayo, la propia actriz había recurrido a sus redes sociales oficiales, concretamente a su perfil de la plataforma Instagram, para compartir con sus seguidores una fotografía de la celebración de su 69 cumpleaños, en la que aparecía soplando las velas junto a un mensaje de gratitud: «Un año más GRACIAS», una de las últimas comunicaciones públicas de una profesional que ha dejado una huella imborrable en la escena interpretativa española.