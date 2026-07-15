Miércoles de esos que piden mando en ristre: hay concursos para reírte un rato, espacio para informarte y hasta un par de apuestas documentales. Si no tienes claro por dónde empezar, aquí tienes la parrilla de esta noche (miércoles 15 de julio de 2026) organizada por cadenas, con los momentos más apetecibles marcados para que elijas sin perder tiempo.

Imprescindibles por cadena (y su mejor hora)

Repasamos lo que se emite, y te señalamos algunas opciones top para no complicarte.

La 1

20:30 Avance telediario

Avance telediario 20:45 Inglaterra o Argentina se juegan su pase a la Final

Inglaterra o Argentina se juegan su pase a la Final 23:00 Camino a NY

Camino a NY 23:15 Maestros de la costura celebrity

Para no perdérselo: el arranque con el Avance telediario (20:30), el duelo de Inglaterra o Argentina (20:45) y, más tarde, Camino a NY (23:00) o Maestros de la costura celebrity (23:15) si te va el formato creativo.

La 2

20:05 Jeopardy

Jeopardy 21:00 Trivial Pursuit

Trivial Pursuit 21:45 Cifras y letras

Cifras y letras 21:50 Cifras y letras

Cifras y letras 22:20 SAC

SAC 23:05 SAC

SAC 23:50 SAC

Para engancharte: comienza fuerte con Jeopardy (20:05). Si te gusta el concurso con cultura general, elige Trivial Pursuit (21:00). Y si prefieres el “modo calma”, tienes Cifras y letras (21:45 y 21:50). Más tarde, el bloque SAC aparece tres veces (22:20, 23:05 y 23:50).

Antena 3

20:00 Pasapalabra

Pasapalabra 21:00 Antena 3 Noticias 2

Antena 3 Noticias 2 21:30 Deportes 2

Deportes 2 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 21:45 El Hormiguero

El Hormiguero 23:00 ¡Salta!

Lo mejor de la noche: empieza con Pasapalabra (20:00) si te apetece concurso rápido y entretenido. Para cerrar el tramo de tarde-noche, El Hormiguero (21:45) es apuesta segura, y después llega ¡Salta! (23:00) si buscas algo diferente.

Cuatro

20:00 Noticias Cuatro

Noticias Cuatro 20:45 El Desmarque Cuatro

El Desmarque Cuatro 21:00 El tiempo

El tiempo 21:15 First Dates

First Dates 21:40 Horizonte

Horizonte 23:00 Viajeros Cuatro

Imprescindibles: arranca con Noticias Cuatro (20:00), luego prueba con el toque futbolero de El Desmarque Cuatro (20:45), y para el bloque de entretenimiento tienes First Dates (21:15). Si prefieres viajar por ideas y lugares, Horizonte (21:40) y Viajeros Cuatro (23:00) encajan muy bien.

Telecinco

20:00 ¡Allá tú!

¡Allá tú! 21:00 Informativos Telecinco 21:00

Informativos Telecinco 21:00 21:30 El demarque Telecinco

El demarque Telecinco 21:40 El tiempo

El tiempo 21:45 First Dates

First Dates 23:00 First Dates Summer

Planazo: para empezar ligero, ¡Allá tú! (20:00). Luego, si quieres información, Informativos Telecinco 21:00. En entretenimiento romántico, repite First Dates (21:45) y después pasas a First Dates Summer (23:00).

laSexta

20:00 laSexta Noticias 20:00

laSexta Noticias 20:00 21:00 laSexta Clave

laSexta Clave 21:20 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:25 laSexta Deportes

laSexta Deportes 21:30 El Intermedio Summer Time

El Intermedio Summer Time 23:00 Última entrega de la serie documental

Lo más destacado: coge ritmo con laSexta Noticias 20:00 y, a partir de ahí, laSexta Clave (21:00) si te gusta el enfoque analítico. Luego tienes el combo de servicio con laSexta Meteo (21:20), el repaso deportivo en laSexta Deportes (21:25) y el toque de humor con El Intermedio Summer Time (21:30). Y ojo con el cierre: Última entrega de la serie documental (23:00).

¿Con cuál te quedas? Si te apetece concurso, miras La 2 y Antena 3; si prefieres comedia y conversación, Antena 3 y laSexta; y si quieres abrir el día con noticias y mantener el ritmo hasta el final, La 1, Cuatro y Telecinco tienen bastante donde elegir. Buenas noches y a por la mejor pantalla.