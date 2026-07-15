Miércoles de esos que piden mando en ristre: hay concursos para reírte un rato, espacio para informarte y hasta un par de apuestas documentales. Si no tienes claro por dónde empezar, aquí tienes la parrilla de esta noche (miércoles 15 de julio de 2026) organizada por cadenas, con los momentos más apetecibles marcados para que elijas sin perder tiempo.
Imprescindibles por cadena (y su mejor hora)
Repasamos lo que se emite, y te señalamos algunas opciones top para no complicarte.
La 1
- 20:30 Avance telediario
- 20:45 Inglaterra o Argentina se juegan su pase a la Final
- 23:00 Camino a NY
- 23:15 Maestros de la costura celebrity
Para no perdérselo: el arranque con el Avance telediario (20:30), el duelo de Inglaterra o Argentina (20:45) y, más tarde, Camino a NY (23:00) o Maestros de la costura celebrity (23:15) si te va el formato creativo.
La 2
- 20:05 Jeopardy
- 21:00 Trivial Pursuit
- 21:45 Cifras y letras
- 21:50 Cifras y letras
- 22:20 SAC
- 23:05 SAC
- 23:50 SAC
Para engancharte: comienza fuerte con Jeopardy (20:05). Si te gusta el concurso con cultura general, elige Trivial Pursuit (21:00). Y si prefieres el “modo calma”, tienes Cifras y letras (21:45 y 21:50). Más tarde, el bloque SAC aparece tres veces (22:20, 23:05 y 23:50).
Antena 3
- 20:00 Pasapalabra
- 21:00 Antena 3 Noticias 2
- 21:30 Deportes 2
- 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 21:45 El Hormiguero
- 23:00 ¡Salta!
Lo mejor de la noche: empieza con Pasapalabra (20:00) si te apetece concurso rápido y entretenido. Para cerrar el tramo de tarde-noche, El Hormiguero (21:45) es apuesta segura, y después llega ¡Salta! (23:00) si buscas algo diferente.
Cuatro
- 20:00 Noticias Cuatro
- 20:45 El Desmarque Cuatro
- 21:00 El tiempo
- 21:15 First Dates
- 21:40 Horizonte
- 23:00 Viajeros Cuatro
Imprescindibles: arranca con Noticias Cuatro (20:00), luego prueba con el toque futbolero de El Desmarque Cuatro (20:45), y para el bloque de entretenimiento tienes First Dates (21:15). Si prefieres viajar por ideas y lugares, Horizonte (21:40) y Viajeros Cuatro (23:00) encajan muy bien.
Telecinco
- 20:00 ¡Allá tú!
- 21:00 Informativos Telecinco 21:00
- 21:30 El demarque Telecinco
- 21:40 El tiempo
- 21:45 First Dates
- 23:00 First Dates Summer
Planazo: para empezar ligero, ¡Allá tú! (20:00). Luego, si quieres información, Informativos Telecinco 21:00. En entretenimiento romántico, repite First Dates (21:45) y después pasas a First Dates Summer (23:00).
laSexta
- 20:00 laSexta Noticias 20:00
- 21:00 laSexta Clave
- 21:20 laSexta Meteo
- 21:25 laSexta Deportes
- 21:30 El Intermedio Summer Time
- 23:00 Última entrega de la serie documental
Lo más destacado: coge ritmo con laSexta Noticias 20:00 y, a partir de ahí, laSexta Clave (21:00) si te gusta el enfoque analítico. Luego tienes el combo de servicio con laSexta Meteo (21:20), el repaso deportivo en laSexta Deportes (21:25) y el toque de humor con El Intermedio Summer Time (21:30). Y ojo con el cierre: Última entrega de la serie documental (23:00).
¿Con cuál te quedas? Si te apetece concurso, miras La 2 y Antena 3; si prefieres comedia y conversación, Antena 3 y laSexta; y si quieres abrir el día con noticias y mantener el ritmo hasta el final, La 1, Cuatro y Telecinco tienen bastante donde elegir. Buenas noches y a por la mejor pantalla.