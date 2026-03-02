La intriga se instala en el palacio durante la nueva semana de ‘La Promesa’. La gestión de Ciro, las tensiones matrimoniales y un duro golpe personal para Santos marcarán unos días donde la verdad sobre el pasado de Cristóbal amenaza con salir a la luz.

La estabilidad en ‘La Promesa’ se tambalea. La reciente llegada de Ciro como nuevo gestor de la finca ha desatado una guerra fría con Leocadia, quien no duda en buscar cualquier flaqueza en su adversario. Mientras tanto, en las estancias de servicio, las relaciones se complican: la proximidad entre Ángela y Cristóbal levanta sospechas definitivas sobre la identidad del mayordomo, justo cuando una inesperada tragedia familiar sacudirá los cimientos del palacio.

Resumen de la semana: del 2 al 6 de marzo

• Lunes 2: Jacobo admite que mintió sobre su oferta de trabajo en Nueva York, desencadenando un enfrentamiento con Leocadia lleno de amenazas cruzadas. En el servicio, la preocupación por la relación entre Pía, Carlo y Samuel crece, mientras Ángela, tras reconciliarse con Curro, se atreve a confrontar a Cristóbal directamente sobre si es su padre.

• Martes 3: Jornada sin emisión. ‘La Promesa’ cede su espacio en la parrilla al encuentro de fútbol entre la Selección Española Femenina e Islandia.

• Miércoles 4: Cristóbal se queda atónito ante las sospechas de Ángela. Por otro lado, Martina decide plantear al Patronato la financiación del refugio, mientras las intrigas de Leocadia y Lorenzo consiguen aumentar la tensión entre Julieta y Ciro.

• Jueves 5: La Guardia Civil irrumpe en palacio con una noticia devastadora: la madre de Santos ha fallecido. Mientras el palacio procesa la tragedia, Curro comienza a investigar el pasado laboral de Cristóbal para ayudar a Ángela, y la relación entre Julieta y su marido Ciro se vuelve insostenible debido al control que este ejerce sobre ella.

• Viernes 6: Santos regresa a palacio en estado de shock tras el entierro. La situación en el servicio explota cuando Carlo exige explicaciones a María, forzándola a revelar su historia pasada con Samuel. Finalmente, Ángela lanza un ultimátum exigiendo el despido de Cristóbal al descubrirse que mintió sobre su pasado.

Cómo seguir la serie

Los seguidores de la ficción pueden disfrutar de todos los capítulos y ponerse al día con las tramas de los episodios 785 al 788 a través de RTVE Play, la plataforma online de RTVE que permite el visionado de la serie bajo demanda.