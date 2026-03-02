La popular serie diaria de RTVE encara una semana decisiva donde la investigación de Luisa para esclarecer el destino del hijo de Adriana cobrará un protagonismo absoluto, mientras las tensiones entre las familias del valle amenazan con una ruptura definitiva.

La intriga se intensifica esta semana en Valle Salvaje. Tras los recientes acontecimientos que han sacudido los cimientos de la localidad, Luisa se ha marcado un objetivo ineludible: descubrir la verdad sobre lo ocurrido con el hijo de Adriana, quien sostiene firmemente haber oído que su bebé era un niño. Este juramento personal guiará a la criada a través de una serie de pesquisas que podrían cambiar el destino de los personajes.

La semana del 2 al 6 de marzo: claves y conflictos

Mientras Luisa intenta arrojar luz sobre el misterio de los bebés, los habitantes de la Casa Grande y sus allegados se ven envueltos en sus propios conflictos. La estrategia de Enriqueta y Braulio dará un giro inesperado que pondrá a prueba la paciencia de José Luis, cuya reacción es ahora una incógnita que mantiene a todos en vilo.

La trama se desarrollará durante los próximos episodios de la siguiente manera:

• Lunes 2: El misterio se asienta en la trama. Luisa formaliza su juramento de descubrir la verdad, mientras Enriqueta y Braulio sorprenden con un cambio de planes que descoloca a los Gálvez de Aguirre.

• Martes 3: Luisa comparte sus sospechas con Bárbara, quien se muestra escéptica ante lo que considera una ilusión imposible. Paralelamente, la desaparición de Eva durante todo el día siembra la incertidumbre en la Casa Grande, obligando a Amadeo a hacerse cargo de sus responsabilidades.

• Miércoles 4: Las tensiones entre Enriqueta y José Luis son aprovechadas por Dámaso para su beneficio personal. Luisa, por su parte, logra escabullirse en secreto hasta un lugar clave donde espera encontrar respuestas definitivas sobre su investigación.

• Jueves 5: Pepa intenta mantener las apariencias frente a Mercedes para encubrir la ausencia de su hermana. La situación en la Casa Grande se vuelve tensa con la llegada de Dámaso en el momento menos oportuno, exacerbando la irritación de José Luis.

• Viernes 6: El enfrentamiento parece inminente. Martín se atreve a desafiar a Victoria, mientras que Enriqueta adopta una postura implacable frente a José Luis, dejando entrever que la guerra en el valle está a punto de estallar.

Disponibilidad en RTVE Play

Los espectadores que deseen seguir la evolución de estas tramas pueden acceder a todos los capítulos de la serie a través de la plataforma bajo demanda RTVE Play, donde se encuentran disponibles todos los episodios de Valle Salvaje para su visionado íntegro.