Compruebe aquí las combinaciones ganadoras de los sorteos celebrados este domingo. ¿Ha resultado agraciado su boleto?

Los sorteos de la jornada del domingo, 1 de marzo de 2026, ya han dejado sus números ganadores. A continuación, detallamos las combinaciones agraciadas en el Sueldazo de la ONCE, El Gordo de la Primitiva y la Bonoloto para que pueda verificar si ha obtenido algún premio.

Resultado del Sueldazo de la ONCE

El número principal premiado en el sorteo de la ONCE de este domingo es el 82541, con la serie 044. Este premio principal otorga al afortunado 5.000 euros al mes durante veinte años y un pago adicional de 300.000 euros al contado.

Además, se han repartido otros premios importantes:

• 24.000 euros anuales durante 10 años: * 12991 (serie 049)

• 60301 (serie 029)

• 84921 (serie 016)

• 89081 (serie 016)

Los boletos con las cinco cifras del premio principal que no coincidan con la serie están premiados con 20.000 euros, mientras que los que coincidan con las extracciones anteriores pero no con su serie obtienen 400 euros. El resto de premios menores se distribuyen en 200 euros a las cuatro últimas cifras, 30 euros a las tres últimas, 4 euros a las dos últimas y dos euros al reintegro (última cifra).

Resultado de El Gordo de la Primitiva

La combinación ganadora del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado este domingo es:

03, 13, 25, 45 y 52.

La clave del sorteo es el 0.

Resultado de la Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de este domingo 1 de marzo ha dejado la siguiente combinación:

09, 21, 38, 43, 45 y 46.

• Número complementario: 27

• Reintegro: 0

Esta información es meramente informativa. Se recomienda verificar los resultados a través de los canales oficiales de Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE, ya que son las únicas fuentes con validez legal ante posibles errores u omisiones.

